Bojovali jsme za klub i za trenéra, řekl olomoucký obránce Sladký

„Míč jsem ani netrefil čistě, spíš jsem ho jen líznul, ale zapadlo to do brány. Možná si to srazil i obránce, ale zaplať pánbůh, byl to gól a potřebné vítězství jsme udrželi,“ oddechl si šestadvacetiletý krajní obránce, pro kterého to byl druhý zásah v sezoně.

S jakou strategií jste šli proti klokanům?

Hlavně jsme chtěli vzadu udržet nulu a věřili jsme, že dopředu něco předvedeme a gól se nám podaří dát. To se povedlo a navíc rychle, což je určitě lepší.

Pak to byl spíš boj než fotbal, souhlasíte?

Nejsme v situaci, kdy si můžeme nějak vyskakovat nebo si hrát na fotbalisty. Teď potřebujeme sbírat body v zápasech s Příbramí a Duklou, které mají podobně bodů jako my. Udělali jsme první krok a bylo to pro nás hodně důležité.

Souhrn 22. ligového kola

Jaký je pocit dát vítězný gól v zápase o šest bodů?

Pro mě bylo hlavně důležité, že jsem se po zranění vrátil do sestavy a nějak jsem to zvládnul. Celou přípravu jsem se připravoval individuálně, až na soustředění v Turecku jsem se připojil ke klukům, takže jsem toho moc neodehrál. Jsem rád, že jsem do toho naskočil tak brzo. Gól je jen třešnička na dortu. Jakýkoliv gól, který dám nebo dá mužstvo, je potěšující a mám z něho velkou radost.

Cítili jste před utkáním tlak?

Tlak samozřejmě je, ale důležité je si ho nepřipouštět. Kdybychom se celý týden na tréninku hádali, byla by to cesta do pekel. Snažili jsme se pracovat a věřili jsme, že to zlomíme. Byť nám fotbalovost někdy scházela, bylo vidět, že nemáme takový klid na balónu jako dřív. Určitě tam byla vidět změna v přístupu a tentokrát to vedlo ke třem bodům.

Hráli jste za trenéra?

Psalo se o tom a mluvilo, ale nečte ani neposlouchá se to hezky. Do té situace jsme se dostali všichni společně a nikdo nám z ní nepomůže. Bojovali jsme hlavně za kluky a za Sigmu, my jsme ti kritizovaní, my jsme na hřišti a musíme odvádět výkony. Bojovali jsme jeden za druhého, za klub, za Sigmu a tím i za trenéra.