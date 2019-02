Olomoucký Yunis přesvědčuje, že na ligu stačí. Tlačí na Nešpora

Ačkoli utkání skončilo bez branek, silák Yunis zaujal úspěšností soubojů nejen se Stronatim, kterému dal pořádně zabrat. Zdravé sebevědomí je výhodou dvaadvacetiletého hroťáka, jenž musí teprve přesvědčovat, že na první ligu má.

V konkurenci Martina Nešpora nastoupil v základní sestavě Sigmy na podzim jen dvakrát. Jestliže však měl trenér Václav Jílek pochyby, v Ostravě Yunis ukázal, co v něm dřímá. Olomouc tak uťala úvahy o jeho jarním hostování ve druhé lize; Hradec Králové i Prostějov měly smůlu. Formu si někdejší mládežnický reprezentant přenesl do zimní přípravy. S pěti góly byl nejlepším střelcem týmu.

„Přinesl velkou konkurenci na hrot,“ vítal Jílek Yunisovo zlepšení a prohlásil, že šlape Nešporovi na paty. „To je dobře. Já už v tomhle věku na to mám jinačí pohled, než když jsem byl mladší. Bude hrát ten, kterému to bude víc padat a bude přínosem pro tým,“ bere to zkušený Nešpor s nadhledem. „Útočník je od toho, aby dával góly, Kubovi to střílelo, tak ať to vydrží co nejdýl. Každý trénink, každý zápas je o místo v sestavě. Ukáže se povaha člověka, jestli furt trénuje a hraje na maximum.“

Jílek na úvod jara vsadil znovu na Nešpora, jenž je s pěti góly nejlepším střelcem Hanáků v sezoně.

„Jsme si vědomi, že progres je u Yunise viditelný. Už na podzim v pohárovém utkání se Zlínem nebo v lize na Baníku ukázal, že je pro ligu připravený. V přípravě pozici obhájil, nějaké branky napadaly. Ale nechci to přeceňovat. Pět gólů z přípravy by ho nemělo uspokojit, což si myslím, že u něj nehrozí,“ podotkl Jílek.

Co řekli před zápasem Václav Jílek, trenér Olomouce: „Po dlouhé době jsme se venku radovali ze tří důležitých bodů. Teď je nejdůležitější to doma potvrdit. Příbram neustupuje z filozofie trenéra Csaplára – náročný způsob hry s presinkovým pojetím. Očekávám náročné utkání z pohledu fyzické práce. Máme kvalitu, abychom byli nebezpeční. Pokud k tomu přidáme agresivitu ze zápasu na Bohemce, věřím, že to zvládneme.“ Josef Csaplár, trenér Příbrami: „Už několikrát jsme byli odepsaní a pak jsme se zvedli. Chceme navázat na výkon se Zlínem. Teď navíc přišlo několik kluků, se kterými si chceme vzájemně pomoci.“

„Není to tak, že by byl Martin Nešpor, pak dlouho nic, a Kuba Yunis. Máme dva hrotové útočníky, které budeme nasazovat podle formy a záměru. Každý má roli, kterou jsou schopní plnit i spolu. Jsem za to rád. Ale byl bych opatrný, protože bylo iks situací v přípravě, které by měl jako útočník vyřešit jinak. Je prostor pro zlepšení. Kuba není hotový útočník.“

Rezervy má v mezihře i zakončení, ale to se může zlepšit jen s herní praxí. V šestnácti duelech nasbíral pouze 478 minut, na první ligovou trefu čeká. A daleko jí byl i naposledy na Bohemians, kde díky karetní stopce Nešpora nastoupil potřetí v základní sestavě. Olomoučtí vyhráli 1:0, ale Yunis se do koncovky vůbec nedostal. Znovu však vyhrával souboje, udržel míč. Útočník je ovšem hodnocen hlavně podle gólů, Yunis potřebuje rychle navázat na povedenou přípravu.

„Příprava je jedna věc a mistrovské zápasy druhá. Už po přípravě jsem říkal, že je potřeba na ni navázat, a jsem rád, že jsme zápas zvládli,“ těšily Yunise body ze záchranářské bitvy. „Bylo to o šest bodů. Následující utkání s Příbramí a Duklou musíme bodovat a dostat se z naší situace. Tam, kde jsme, ani nepatříme.“

Na hřišti vydržel 86 minut, od reportéra MF DNES dostal lehce nadprůměrnou známku 2,5. „Druhý poločas se hrál nahoru dolů a chytáte křeče. Když tolik naběháte, tak k tomu patří. Hlavně že jsme vyhráli. Věřím, že nám vítězství pomůže do dalších zápasů,“ vyhlíží dnešní (15.00) domácí duel s Příbramí. „Doufám, že to z nás spadne a ukážeme větší fotbalovost. Protože co si budeme říkat, tentokrát jí z naší strany moc nebylo, jak bývávalo.“

Sigmáci potřebovali urvat body, ťukes šel zase jednou stranou. Tím spíš, že ve hře mohl být i konec oblíbeného Jílka. „Vnímali jsme, že se v médiích spekulovalo, jestli trenér skončí. Hráli jsme i za něj, odvádí dobrou práci,“ zdůraznil Yunis, aniž by měl jistotu, že dnes na něj Jílek vsadí znovu.