Olomouc šlape. Jaké jsou důvody vzestupu? A doletí do šestky?

Jenže sigmáci začali domácí porážkou s Jabloncem a zase se začalo mluvit o odvolání kouče.

Jaká by to byla chyba, potvrdila následující kola: Hanáci vyhráli pět zápasů ze šesti, klopýtli jen na Spartě, kde přišli o vedení ze dvou penalt. A rázem jim na desátém místě chybí do mistrovské skupiny pouhé tři body.

„Když se na to podíváme racionálně, tak v tom boji jsme,“ přikývne Jílek. „Vnímáme, že odstupy nejsou velké. Po vývoji, který byl hrůzostrašný, se však dívám na odstup od barážových míst. Dali jsme si za cíl se urvat a skončit minimálně v meziskupině. Šestka je další motivace, nikoli náš cíl.“

Pokorně vzestup vnímají i hráči. Navíc středeční vyřazení ve čtvrtfinále českého poháru na Bohemians ukázalo, že stačí trochu zvolnit a je zle.

„Jsme rádi za každý bod, protože v situaci, ve které jsme byli v zimě, moc týmů být nechce. Odrazili jsme se, ale je třeba makat dál,“ zdůrazní křídelník Milan Lalkovič.

Co stojí za olomouckým vzepětím?

1. Faktor Beneš

Jediná zimní posila se okamžitě začala vyplácet. Třicetiletý stoper Vít Beneš zpevnil defenzivu, navíc zvýšil nebezpečnost ofenzivních standardních situací, hlavičkou dal už dva góly. Kvůli zranění kotníku však nedohrál minulý ligový zápas ve Zlíně, kde ho už v 9. minutě nahradil Jan Štěrba. „Byť Beneš nedohrál, po jeho příchodu je naše defenziva kompaktnější a funkčnější. Je hlavním faktorem našeho zlepšení,“ souhlasí Jílek.

„Vít Beneš zpevnil obranu. Sice se teď zranil, ale skvěle ho zastoupil Jan Štěrba. Nastoupil do rozjetého zápasu a zvládl to s přehledem,“ pochválil náhradu útočník Jakub Yunis.

2. Faktor Buchta

Osmatřicetiletý brankář Miloš Buchta má skvělou formu. Přestože nemusí čelit mnoha šancím, dva těžší zákroky spolehlivě vytáhne a dá mančaftu základ na body. Nejinak tomu bylo i ve Zlíně. „Miloš nás podrží, když je třeba,“ oceňuje Jílek.

3. Přímočařejší i efektivnější

Jílek se snažil přes zimu do kombinačně zdatného týmu přidat více jednoduchosti, aby situace neohrával dokola, ale častěji centroval i pálil. A sigmáci jsou efektivnější.

Šance navíc proměňují.

„Kvalitu máme, ale někdy ji ukazujeme méně. Můžeme ze sebe vyšťavit víc.“ Milan Lalkovič

„Malinko jsme zjednodušili výstavbovou fázi. Ale tím nechci říct, že jsme rezignovali na kombinační fotbal. Chtěli jsme hrát bezpečněji, nenabízet šance do otevřené obrany,“ popisuje Jílek. „Ve Zlíně jsme se prvních třicet minut vrátili ke hře, kterou jsme praktikovali na podzim. Dobré držení na vlastní polovině, ale tím nikdo nikdy žádný zápas nevyhrál. Při první špatné přihrávce tím navíc skýtáte soupeři šanci do brejku. A jsme daleko nebezpečnější ve finální fázi. Na podzim by Falta balon sekl a hráli bychom kolem dokola. Teď ho tam dostal a dali jsme gól,“ dal Jílek za příklad centr Falty ve Zlíně na skórujícího Yunise.

„V jarních zápasech do toho dáváme víc srdíčka, bojovnosti,“ doplňuje Yunis.

Pořád to není sice modrý válec z minulé sezony, ale projev Olomouce jde nahoru. „Máme i velkou dávku štěstí, protože některé zápasy jsme dokázali vyhrát, i když jsme je kvalitou nezvládli. V týmu je dobrá atmosféra, jsme parta,“ podotýká Lalkovič. „Kvalitu máme velmi dobrou, někdy to v zápasech ukazujeme méně. Stále si myslím, že můžeme ze sebe vyšťavit víc.“

4. Faktor Jílek

Ještě že Sigma zabrala a Jílek ultimátum odvrátil. Olomouc v něm má zapáleného experta s vizí, energií, ambicí. „Václav mluvil o faktorech vzestupu Sigmy, ale nezazněl faktor Václav Jílek,“ řekl v ČT trenér Slovácka Martin Svědík.

Olomouc - Karviná v neděli od 15.30 hodin sledujte online Hlasy trenérů: Václav Jílek (Sigma): „Karviné výměna trenéra pomohla. Je tam daleko větší míra entuziasmu a nasazení. Mají to postavené na jednoduché a agresivní hře,aby každý hráč odvedl maximum.“

„Karviné výměna trenéra pomohla. Je tam daleko větší míra entuziasmu a nasazení. Mají to postavené na jednoduché a agresivní hře,aby každý hráč odvedl maximum.“ František Straka (Karviná): „Jsem si jistý, že zápas v Olomouci bude úplně o něčem jiném než pohárové utkání na Slavii. Pro mě je priorita číslo jedna zachránit ligu. Rádi bychom navázali na minulou domácí výhru nad Baníkem, při které kluci do puntíku plnili pokyny.“

„Minulou sezonu udělal s týmem neskutečnou práci a úspěch. Naprosto jsem věřil, že se Sigma z toho v jarní části dostane. Má ne jednoho, ale dva skvělé trenéry. S Vencou tam působí Jirka Saňák, oba velmi dobře znám, znám jejich přemýšlení o fotbale a znám hlavně jejich práci. Klobouk dolů, jak to teď Sigma zvládá. Vyjma zápasu na Spartě, kde byla velmi dobrým soupeřem a prohrála ze dvou penalt, drží krásnou šňůru a vyšvihla se v tabulce. Olomouc patří nahoru.“

V neděli (15.30) se pokusí doma potvrdit ligové tažení proti předposlední Karviné. „To je zápas, který bychom měli zvládat,“ shodují se Yunis s Lalkovičem. Musí k němu však modří přistoupit jinak než k pohárovému čtvrtfinále. „Chceme se rehabilitovat,“ hlásí Jílek. „Máme hráče, kteří by měli fotbalově převýšit soupeře. Pak jde o to, abychom se jim minimálně vyrovnali v nasazení.“

Potom mají sigmáci i vzhledem k dobrému losu reálnou šanci ve finiši základní části doletět až do mistrovské skupiny.

Kdo by to v zimě řekl.