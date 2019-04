Olomouc ve Zlíně nakopla pata Yunise. První šestka už je na dohled

A pro olomouckého fotbalistu, který pět dní před zápasem oslavil 23. narozeniny, vůbec první v lize.

Čekal na ni 28 utkání. „To je dlouho. Ale takto jsem zakončení zamýšlel. Hezčí dárek k narozeninám jsem si nemohl dát,“ usmíval se urostlý útočník s íráckými kořeny, jenž pečlivě upraveným plnovousem připomíná francouzského střelce Girouda. V sobotu ho připomenul i povedenou kulišárnou.

Na hrotu nahradil vykartovaného Nešpora spolehlivě. Hezčí dárek nemohl dát všem sigmákům.

Vždyť to byla trefa vítězná.

Zlín – Olomouc 0:2.

Mezi šestým a desátým místem, které ještě zaručuje šanci na Evropskou ligu, jsou po víkendu týmy natěsnané ve třech bodech: 6. Mladá Boleslav 37 7. Zlín 36 8. Liberec 35 9. Teplice 35 10. Olomouc 34 Sigma je rázem tři body od mistrovské skupiny!

„Když se na to podíváme racionálně, tak v tom boji jsme,“ přikývne trenér Václav Jílek. „Vnímáme, že odstupy nejsou velké. Po vývoji, který byl hrůzostrašný, se však dívám na odstup od barážových míst. Dali jsme si za cíl se urvat a skončit minimálně v meziskupině. Šestka je další motivace. Teď to není jednoznačně náš cíl.“

Ostatně do Yunisovy patičky byli Hanáci ve Zlíně i bez dalšího potrestaného záložníka Plška mátožní. Navíc se už v deváté minutě zranil klíčový stoper Beneš, jehož musel střídat Štěrba.

„Pokud vám v deváté minutě sleze ze hřiště stoper, který ve všech zápasech hrál naprosto klíčovou roli, nemáte dobrý pocit. Honza Štěrba neměl dlouhou dobu zápasové vytížení, ale utkání v nelehké roli zvládl velmi dobře, až na závěr, kdy prohrál tři souboje s Jakubovem. Chytil příležitost za pačesy,“ pochválil Jílek a doufá, že Beneš bude fit. „Myslel jsem si, že má něco s kolenem, ale spíše to vypadá na problém nad kotníkem. Snad to bude svalového rázu, ne něco vážnějšího.“

Jen díky obrovitému brankáři Miloši Buchtovi, který v úvodu tradičně vytáhl dva těžké zákroky, když zneškodnil hlavičku útočníka Pavla Vyhnala zblízka a vytáhl statečně u tyče i nechtěný oblouček spoluhráče Kalvacha, sigmáci drželi bezgólové skóre. „Asi bude gólman kola,“ prohodil Vyhnal, jenž se při absenci dodatečně distancovaného nejlepšího střelce Fastavu Poznara bil na hrotu sám.

Zlínští už přitom měli ruce nad hlavou, ale Buchta na čáře hájil desáté čisté konto v ročníku. Jen potvrzoval, že patří mezi nejlepší brankáře v lize bez ohledu na nuly.

Souhrn 26. ligového kola

„My jsme do zápasu vstoupili strašně, jako by hráči slavili první jarní den. Podobně jako v minulých zápasech nás podržel Buchta,“ oddechl si Jílek. „Prvotní předpoklad pro úspěch byl, abychom se domácím vyrovnali v nasazení a důrazu. To se nepovedlo, měli jsme štěstí, že jsme neinkasovali,“ uznal.

Pozvolna se však k Buchtovi přidávali i spoluhráči. Pravý bek Martin Sladký ještě přesnou zpětnou přihrávku Zahradníčka trestuhodně nevyužil; volný ve zlínském vápně dal z prvního doteku míči příliš velkou faleš a těsně prosvištěl kolem zadní tyče. Rakovan jen koukal.

Ale za dvě minuty už seběhl Yunis na pas Falty a Olomoučtí v červených dresech křepčili. „Když celou dobu tlačíte a z první šance dostanete gól, je to blbé,“ povzdechl si Vyhnal. Ve druhém poločase ještě hosté přežili bombu Bartošáka do břevna, ovšem už získávali jistotu na míči.

„Rozhodla kvalita v šestnáctce,“ shrnul kouč Zlína Roman Pivarník, jenž v Olomouci dostal první ligovou šanci a žije na Svatém Kopečku. „Sigma ve druhé půli dobře bránila.“ Zejména levý obránce Michal Vepřek jako správný kapitán vyhrával všechny souboje, Houska s Kalvachem zase ovládli střed pole, z čehož dvakrát mohl těžit na pravé straně rychlík Zahradníček, leč jednu gólovou radost mu sebralo ofsajdové postavení a druhou nepřesná muška, když přeloboval nejen Rakovana, ale i branku.

V čisté pozici minul také Dvořák, který zastoupil pod hrotem Plška.

„Rozhodujícím faktorem byla vedoucí branka z první vážnější situace. Potom už náš výkon splňoval očekávané parametry,“ řekl Jílek. „Ve druhé půli jsme byli nebezpečnějším týmem, měli jsme utkání rozhodnout dřív. Po zásluze vezeme cenné tři body domů.“

Pojistky se technicky zdatnější sigmáci dočkali až v nastavení, kdy pláchl žolík Lalkovič a nadvakrát z ostrého úhlu procedil balon za Rakovana, který si na něj stihl jen sáhnout. „Ale je to můj gól. Šlo to do brány,“ hlásil se o trefu dynamický Slovák. Není divu, i pro křídelníka z akademie slavné Chelsea šlo stejně jako u Yunise o první trefu v lize.