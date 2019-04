Ze 20 metrů téměř do šibenice? Už jsem dal hezčí, soudí Falta

„Chtěl jsem to takhle, i když ne od tyče. První myšlenka byla hrát přes zeď, ale pak jsem si všiml, že stojí docela na prostředku, tak jsem to dal na jeho stranu,“ popisoval gólovou parádu.

Dal jste někdy hezčí gól?

Za juniorku mi sklepával míč Mara Heinz a trefil jsem to na protější tyč z halfvoleje z dálky. Byl ještě trošku hezčí. Určitě takový gól potěší víc než šmudla, ale hrálo se mi celý zápas dobře, věřil jsem si.

Góly dáváte hlavně Karviné a Boleslavi. Něco vám provedly?

Ne, teď se mi podařilo dát gól i na Spartě. Chci dát gól každý zápas. Ale bohužel pro ně to vždy na ně vyjde. S Karvinou padá hodně branek, v průměru pět na zápas. Splnili jsme normu.

Poslední tři zápasy jste posbíral dva góly a dvě asistence. Dostáváte se zase do formy?

Hraje se mi líp. Góly a asistence jsou pomoc pro sebevědomí. Od toho tam jsem. Snad na to navážu.

Vedli jste od druhé minuty z prvního rohu, ale o výsledek jste se báli do poslední minuty. Proč?

Je to škoda. Rychlé vedení jsme chtěli, ale pak si dáme gól prakticky sami. I jejich druhý gól byl laciný, Lingr naváděl dlouho míč středem hřiště a nikdo na něj nevystoupil, ale to si řekneme později.

Karviná měla patnáct střel, to není na předposlední tým soutěže málo. Překvapila vás něčím?

Docela mě překvapilo, že se do nás dokázala dostat, ale možná to bylo naší větší pasivitou.

Olomoucký záložník Šimon Falta sprintuje s míčem, stíhaný Martinem Dostálem z Bohemians

Chyběly vám opory - Zahradníček, Beneš a Houska. Z tohoto pohledu cenné vítězství, že?

Cenné vítězství je vždycky. Pokaždé někdo chybí, naštěstí máme kluky, kteří je dokážou zastoupit. Až na ty dva góly jsme hráli dobře.

Upevňujete si pozici ve střední skupině. Koukáte po šestce?

Hlavně jsme nechtěli po tom startu sezony hrát tu spodní. Trošku jsme se odlepili, bude se líp dýchat. Když zvládneme ještě jeden zápas, tak už tam zůstaneme. Nebo se ještě posuneme do horní. To už necháme osudu.