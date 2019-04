Podještědské derby, Slavia i Plzeň venku. Sparta hraje až v pondělí

Sedmadvacáté dějství je rozdělené do čtyř dnů, největší nálož připadá na neděli: čtyři duely - včetně podještědského derby - se hrají od půl čtvrté, následuje zápas Slovácka s Plzní.

O den dříve hraje vedoucí Slavia na Dukle, kolo otevírá páteční předehrávka Opavy s Příbramí. A uzavírá ho pondělní dohrávka mezi Spartou a Zlínem.

Dukla Praha - Slavia Praha sobota 18.00, sudí Franěk, na podzim 1:4 Předpokládané sestavy:

Dukla: Hruška - Bezpalec, Raspopovič, D. Souček - Podaný, Tetour, Hanousek, Holík, Doumbia - Holenda, Hadaščok. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Deli, Zelený - T. Souček, Traoré - Masopust, Stoch, Zmrhal - Škoda.

Slávisté by před sebou měli mít snadný úkol. Dukla je ještě v samostatné lize neporazila, má nejhorší útok soutěže, poslední tři vzájemné duely prohrála se skóre 1:11. Na druhou stranu ale 14 z celkových 19 domů získala doma.

„Dukla hraje o holý život. Vždy je v zápase co ztratit, oni by byli určitě spokojeni i s bodem,“ řekl Jaroslav Köstl, asistent slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského. „My ale očekáváme povedený výkon a zisk tří bodů.“

Jeho svěřenci touží napravit remízu 1:1 s Libercem a minimálně udržet sedmibodový náskok na Plzeň. Zápas na Dukle je zároveň generálkou na čtvrteční úvodní domácí čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea.

„Bude to těžká písemka,“ ví Roman Skuhravý, kouč Dukly. „Soupeři letos jde všechno a zaslouženě dominuje ve všech soutěžích, Jednou za čas můžete potrápit i takový tým jako Slavia a sobota je ten den,“ věří.

FK Jablonec - Slovan Liberec neděle 15.30, sudí Houdek, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy:

Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Malinský, Potočný, Pešek - Musa. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Jovovič, Trávník, Považanec, Vatajelu - Doležal.

Osmý Liberec vyhrál jediný z posledních pěti ligových duelů s Jabloncem. navíc Slovan bude kvůli karetnímu trestu postrádat klíčového útočníka Libora Kozáka.

„Oba týmy se na to těší, ještě když je to jubilejní 50. derby. Já věřím, že to bude dobrý fotbal. Působil jsem na obou stranách, mám v Liberci spoustu známých, máme spolu dobré vztahy. Kozák je kvalitní hráč, ale tak to ve fotbale je, že karty přicházejí,“ uvedl jablonecký trenér Petr Rada.

„Nebudeme si nic nalhávat, (vykartovaný) Libor Kozák je jedním z lídrů mužstva. Ale Petar Musa dostane šanci a věřím, že ho adekvátně nahradí. Typologicky jsou hodně podobní. I tak věřím hlavně v dobrý kolektivní výkon,“ prohlásil liberecký kouč Zsolt Hornyák.

Baník Ostrava - FK Teplice neděle 15.30, sudí Ardeleanu, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Mešaninov, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Jirásek, Jánoš, Kuzmanovič - Diop, Baroš. Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Čmovš, Hyčka - Hora, Ljevakovič, Kučera, Žitný - Trubač - Jindráček.

Pátá Ostrava z posledních pěti kol získala pouhý bod, před zápasem s Teplicemi ale Baník může povzbudit středeční postup do semifinále MOL Cupu přes Liberec.

„Ukázali jsme, že umíme hrát fotbal, že umíme hrát srdcem. Jen tak dále!“ burcuje útočník Ondřej Šašinka. „Věřím, že nám to pomůže a příště budeme zase tvrdě pracovat,“ doplnil ho pro klubový web trenér Bohumil Páník.

Teplice naopak prodlužované pohárové čtvrtfinále nezvládly a vypadly se Spartou po penaltovém rozstřelu. Výkonem se ale nezahanbily, naopak.

„Kluci hráli poslední zápasy výborně, i se Spartou hráli velmi dobře. Musíme teď na to navázat v Ostravě. Baník bude asi po poháru nakopnutý, ale když kluci naváží na to, co ukázali před tím, tak se nemáme čeho bát,“ myslí si kapitán Admir Ljevakovič.

Bohemians Praha 1905 - Mladá Boleslav neděle 15.30, sudí Lerch, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy:

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Dostál, Ljovin, Jindřišek, Bartek - Reiter, Puškáč, Vaníček. Ml. Boleslav: Šeda - Křapka, Tatajev, Jugas, Túlio - Bucha, Hubínek - Přikryl, Matějovský, Fulnek - Ladra.

Mladá Boleslav chce na hřišti Bohemians 1905 udržet šesté místo i jarní neporazitelnost. Středočechům, kteří minule doma zdolali Spartu 2:1, ale bude chybět nejlepší střelec soutěže Nikolaj Komličenko za osm žlutých karet.

„Věřím, že absence Komličenka by pro nás mohla být výhoda. On je hráčem, který se dostane do šance a promění ji. Je to zabiják. Pokud hrajeme s mužstvem, které ve svém kádru takového hráče má, ale pak ve vzájemném utkání chybí, tak to určitě nevnímám negativně,“ uvedl Martin Hašek, trenér Bohemians.

Nejlepší ligový střelec Nikolaj Komličenko bude tentokrát Mladé Boleslavi chybět.

Jeho tým doma v lize nevyhrál od loňského července a v posledních pěti zápasech tam nedal gól. Ve středu ale v Ďolíčku ve čtvrtfinále poháru Bohemians zdolali Olomouc 1:0.

„Čeká nás nesmírně náročná bitva o každý metr hřiště a uspějeme jen tehdy, když navážeme na výkon z druhého poločasu vítězného střetnutí se Spartou,“ připomněl poslední úspěch mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Sigma Olomouc - MFK Karviná neděle 15.30, sudí Pechanec, na podzim 3:2 Předpokládané sestavy:

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Falta, Plšek, Kalvach, Lalkovič - Dvořák - Nešpor. Karviná: Berkovec - Čolič, Dreksa, Rundič, Záhumenský - Smrž, Budínský - Guba, Lingr, Ba Loua - Wágner.

V Olomouci se představí Karviná, která v minulém kole překvapivě porazila Ostravu 2:0 a poprvé pod trenérem Františkem Strakou zvítězila. V úterním čtvrtfinále domácího poháru si ale předposlední Slezané ze Slavie odvezli debakl 0:5.

„Jsem si jistý, že zápas v Olomouci bude úplně o něčem jiném než úterní pohárové utkání na Slavii. Pro mě je priorita číslo jedna zachránit ligu. Rádi navázali na minulou domácí výhru nad Baníkem, při které kluci do puntíku plnili pokyny,“ burcuje karvinský trenér František Straka.

Desátá Sigma vyhrála pět z posledních šesti utkání nejvyšší soutěže, stejně jako Karviná ale vypadla z poháru.

„Za to prohrané utkání se chceme rehabilitovat. Čeká nás další těžký zápas. Myslím si ale, že máme hráče, kteří by měli fotbalově převýšit soupeře. Pak jde o to, abychom se mu minimálně vyrovnali hlavně v tom základním nastavení a nasazení,“ pravil olomoucký kouč Václav Jílek.

1. FC Slovácko - Viktoria Plzeň neděle 18.00, sudí Marek, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy:

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk - Daníček - Navrátil, Sadílek, Havlík, Kalabiška - Zajíc. Plzeň: Hruška - Řezník, Hubník, Pernica, Limberský - Procházka, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kovařík - Chorý.

Plzeň minule doma udolala Bohemians 1905 (3:2) a zabrala po dvou porážkách za sebou. Obhájci titulu se soupeřem z Uherského Hradiště neprohráli v od roku 2006, což činí 21 ligových zápasů.

„Pokud Slavii chceme dohnat, ztrácet nemůžeme. Slovácko hraje o záchranu, chce se dostat z té poslední šestky. Bude to zápas, kdy obě mužstva potřebují získat body, a o to to může být zajímavější,“ konstatoval plzeňský kouč Pavel Vrba.

Dvanácté Slovácko čeká na vítězství pět kol. Dočká se proti poslednímu vítězi ligy? „Myslím, že nejsme bez šance,“ věří obránce Michal Kadlec.

„Budeme muset vycházet z precizní defenzivy a z brejkových situací, které ovšem budeme muset proměňovat. Jinak nemůžeme pomýšlet na to, abychom s úřadujícím mistrem bodovali,“ uvědomuje si Michal Šmarda, asistent trenéra Slovácka.

Sparta Praha - Fastav Zlín pondělí 18.00, sudí Zelinka, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy:

Sparta: Nita - Chipciu, Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Sáček, Frýdek, Kanga, Karlsson - Drchal. Zlín: Rakovan - Matejov, Bačo, Buchta, Bartošák - Hlinka - Džafič, Jiráček, Podio, Čanturišvili - Jakubov.

Sparta za sebou má týden jako na houpačce. Napřed vůbec poprvé v novém roce prohrála (1:2 v Mladé Boleslavi), pak byla na pokraji vyřazení z poháru, ale obratem duelu s Teplicemi si zvedla sebevědomí.

Což by se proti Zlínu, který v lize porazila z posledních pěti pokusů pouze jednou, mohlo hodit.

„Povinnost velí, že musíme zvítězit. Domácí zápasy máme dobré, chceme na to navázat a potěšit fanoušky,“ řekl pro klubový web záložník Michal Sáček.

„Čeká nás pracovitý a pohyblivý soupeř, s rychlým návratem dozadu a rychlým přechodem do útoku. Ale my hrajeme doma a je potřeba říct, že v poslední době je hlavní otázkou to, jaký výkon předvedeme my, nikoliv soupeř,“ uvedl trenér Zdeněk Ščasný. „Je to další zápas v domácím prostředí, který musíme bezpodmínečně zvládnout.“