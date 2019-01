Miláček Nico: zjevení i zklamání. Ani Stanciu nepozvedl Spartu

Fotbal

Dalších 45 fotografií v galerii Nicolae Stanciu se raduje z gólu a ukazuje, jak si váží toho, že může nosit rudý dres Sparty. | foto: Profimedia.cz

dnes 15:59

Dával góly, ale ne dost. Měl mimořádné momenty, které však významný efekt nepřinesly. Je nejdražším hráčem, který kdy přestoupil do českého klubu. A jedním z nejdražších, jenž z ní odejde, pokud se stvrdí jeho odchod do Saúdské Arábie. Co všechno angažmá Nicolae Stancia přineslo Spartě a české lize?