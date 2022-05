V čem Slavii chyběl Stanciu. V Číně zatím jen trénuje, liga pořád nezačala

Stále čeká na start soutěže, který se kvůli přetrvávajícím starostem s pandemií covidu-19 naposledy odložil na začátek června. Hrát se navíc bude ve zvláštním režimu: ve třech skupinách ve třech různých městech, aby se minimalizovalo riziko nákazy.

Zvláštní situace.

Nejeden slávista si na něj během jarního ligového trápení jistě vzpomněl. Stejně jako na Jana Kuchtu, který v lednu zase za balík odešel do ruského Lokomotivu Moskva a jeho góly týmu chyběly podobně jako Stanciovy překvapivé přihrávky či originální řešení ofenzivních situací.

Vždyť i trenér Jindřich Trpišovský na ně po posledním utkání vzpomínal, byť nejmenoval: „Naším úkolem je pokusit se nahradit typologii hráčů, které jsme během sezony ztratili.“

Je přinejmenším bizarní, že Slavia odehrála na jaře třiadvacet soutěžních zápasů a Stanciu dosud nenastoupil vůbec. S bývalými spoluhráči je pořád v kontaktu, zápasy a jejich výsledky sleduje, dál komunikuje s některými exparťáky.

Když ovšem v druhé polovině ledna přiletěla půl roku před koncem hráčovy smlouvy přibližně stamilionová nabídka, Slavia z ekonomického pohledu nemohla říct ne.

Sportovně ji však odchod rumunského reprezentanta, který navíc nebýval zraněný - což je zpětně viděno možná i nedoceněný fakt -, zasáhl. Ševčík, který mu je ve slávistickém kádru typologicky nejblíž, na jaře ze zdravotních důvodů skoro nehrál. A nahradit ho nedokázali ani ostatní hráči.

„Nico je specifický, výjimečný fotbalista. Takový, který měl velký respekt protihráčů a vyžadoval si velkou pozornost u soupeřů,“ říkal po jeho odchodu kouč Trpišovský. „Hodně se v jeho případě mluví o gólech a asistencích, ale data říkají, že nejpřínosnější pro nás byl v předfinální fázi, vytvořil obrovské množství ofenzivních akcí.“

Slávistický útočník Jan Kuchta (vpravo) slaví vstřelený gól s Nicolaem Stanciem.

Což v kombinaci s odchodem Kuchty, který právě se Stanciem vytvořil nejúdernější duo ligy, hru Slavie nabouralo víc, než si možná sama dovedla představit.

Ubylo šancí, ubylo gólů.

Na podzim ještě červenobílí v lize dominovali s průměrem 2,6 vstřelené branky na zápas, na jaře ale stejné číslo v domácí soutěži kleslo na 1,8. Přímá úměra s diskutovanými odchody?

I když ligu hrál jen do loňského prosince, ze záložníků Slavie má Stanciu v právě skončeném ročníku nejvíc přihrávek do pokutového území i do gólových šancí. A Kuchta je zase s devíti vstřelenými góly třetím nejlepším střelcem v domácí soutěži.

„Když bylo potřeba, abychom za to vzali, mohli jsme se opřít jen o některé hráče. Zvlášť v nadstavbě si vybavuju málo zápasů, ve kterých by nám zahrálo třeba osm či víc lidí,“ říkal zlomený Trpišovský v neděli večer po porážce 1:2 se Spartou.

A Stanciu? Ten výsledek posledního derby mezi svými bývalými kluby sledoval na dálku z Asie.

V Číně liga v novém třískupinovém formátu vypukne až 3. června a rumunský středopolař má patřit v dresu nováčka Wu-Chan Three Towns společně s Belgičany Marouanem Fellainim a Moussou Dembélém mezi její největší hvězdy.