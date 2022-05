Trpká rozlučka Slavie: omluva i proslov v kabině. Tým přestal být hladový

Jenže hráčům do smíchu rozhodně nebylo.

V neděli odpoledne to byl tuze trpký konec červenobílé sezony, kterou měl český hegemon posledních let v průběhu jara rozjetou na titul i mimořádný úspěch v Evropě.

Resumé? Další náraz v evropském čtvrtfinále, což není propadák - právě naopak. Ale ten ligový finiš...

„Chtěli jsme mít trofeje, ale tuhle sezonu jsme nezvládli,“ kroutil hlavou obránce Hovorka. Vždyť v nadstavbě, do které slávisté vstupovali z prvního místa (!), tým získal pouhých pět bodů v pěti zápasech a za mistrovskou Plzní nakonec zaostal o sedm.

„V důležitých momentech jsme nebyli tak hladoví jako dřív. Základní část jsme ještě nějak zvládli, i když tam byly různé náznaky. A v nadstavbě nás to všechno doběhlo, zápas s Plzní určil další ráz a na nás padla deka,“ pokračoval Hovorka.

I proto se slávisté v neděli po zápase zavřeli do kabiny, aby si zpackaný konec ročníku vyříkali. I začátek oficiální tiskové konference se kvůli tomu nezvykle protáhl...

„Všichni do jednoho se nad sebou musíme zamyslet. Nikdy bych neřekl, že tohle budu muset zmínit a mrzí mě, ale nám v klíčových momentech chyběla i bojovnost. Mentálně jsme šli hrozně dolů,“ popisoval Trpišovský. „Ale co konkrétně jsme si řekli v šatně, to by tam mělo také zůstat, nezlobte se,“ navázal Hovorka.

Slavia poprvé od ročníku 2015/16 nezískala v sezoně trofej. Už na podzim navíc přišla o předlouhou ligovou neporazitelnost a zároveň i o šňůru úspěchů v derby.

Bilance se rázem otočila a Slavia ze čtyř duelů se Spartou třikrát prohrála. Naposledy v neděli v Edenu 1:2.

„Strašné zklamání,“ hlesl trenér. „Ale taky to určitě není náhoda: třikrát jsme prohráli derby, což se nám v minulosti nestávalo. Musíme se nad sebou zamyslet. V zásadních zápasech jsme ze sebe vymáčknout maximum.“

I proto se v létě dají očekávat změny.

„Představu máme, někteří hráči jako Alex Bah nás nejspíš opustí, na to budeme muset reagovat,“ zopakoval Trpišovský. Ovšem průvan v kádru bude patrně ještě výraznější.

Příští dny a týdny ukážou...