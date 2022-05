Trpišovský o zpackaném finiši: Bez bojovnosti i mentální síly. Derby? Propadák

Slavia zakončila sezonu pátou ligovou porážkou, což je jen o jednu méně, než měla za předchozí tři sezony dohromady.

„Od prvního momentu jsme tahali za kratší konec,“ řekl Trpišovský o utkání proti Spartě. „Nebyli jsme nebezpeční, inkasovali jsme po standardce a předchozí šanci soupeře. Byli jsme mdlí a vzhledem k významu utkání jsme podali nedostatečný výkon po individuální i týmové stránce. Rezultovaly z toho některé situace: prohraný souboj, faul, gól. Aby toho nebylo málo, završili jsme to červenou kartou. Co jsme předvedli, nekorespondovalo s návštěvou, která na utkání dorazila.“

A pak ještě doplnil: „Soupeř vyhrál zaslouženě.“

V titulové nadstavbě jste vyhráli jen jednou z pěti pokusů. Proč?

Protože jsme nebyli dostatečně kvalitní. Dělali jsme hrubé chyby v defenzivě a zejména v minulých zápasech jsme ani neproměňovali šance. Mrzí mě, že jsme nebyli ani dostatečně bojovní na to, co bylo v sázce. V derby to celé jen vyvrcholilo.

V čem jste nejvíc zaostávali?

Čekám od hráčů mnohem větší ochotu podstupovat běžecké souboje. Že budeme nebezpeční pro branku soupeře. Celkově od nás šla v nadstavbě výkonnost hodně dolů. Nezvládli jsme to ani mentálně.

Mysleli si hráči po vítězství v základní části, že to půjde samo?

Na to neumím odpovědět. Možná na některé dolehla tíha odpovědnosti. Do chvíle, kdy jsme hráli dvě soutěže, šlo všechno paradoxně mnohem snadněji. Když pak ale bylo třeba, aby jsme za to vzali, mohli jsme se opřít jen o některé hráče. Zvlášť v nadstavbě si vybavuju málo zápasů, ve kterých by nám zahrálo třeba osm či víc hráčů.

Co řekl trenér o Plavšičově červené kartě „Byla to hloupost a nedisciplinovanost. Touhle v uvozovkách parádou jsme jen korunovali náš výkon. Je to něco, co se v naší hře nesmí objevovat.“

Platilo to i při prohraném derby, posledním zápase sezony.

Přitom třeba Traorého bylo plné hřiště. Byl vpředu, vzadu. Ano, vím, že udělal faul, ze kterého padl gól. Ostatní hráči mu ale nepomohou, nepodpoří ho. V tom byl největší rozdíl mezi nadstavbou a základní částí. Tam se nám podobné věci nestávaly.

Berete to i na sebe?

Je to chyba nás všech. Nechci se vymlouvat, ale je pravda, že jsme absolvovali po všech stránkách složitou sezonu. Zvlášť na některých postech to možná občas vypadalo, že experimentujeme, ale my prostě neměli jiné možnosti. Změn bylo strašně moc, někdy i ku prospěchu věci, jindy se to naopak nepovedlo - jako právě v nadstavbě. Sestava nebyla ustálená. Pro nás všechny je k zamyšlení, co jsme mohli udělat lépe. Já osobně to koušu těžce, protože jsme ze sebe v některých momentech nebyli schopni vymáčknout maximum. Není náhoda, že jsme prohráli tři derby ze čtyř, nezvládali jsme těžké zápasy, což se nám v minulosti nestávalo.

Co s tím? Změny v kádru?

Určitě jsou to pro nás důležité signály i pro skladbu týmu do příští sezony, nějakou představu máme. Asi nás opustí Alex Bah, ale musíme také zlepšit zdravotní stav kádru a fyzický fond. Zvednout výkonnost. Měli bychom nahradit typologii hráčů, které jsme v průběhu sezony ztratili. Někoho sledujeme, ale záleží i na trhu. Už dva hráči ze zahraničí k nám jít odmítli, v Česku naopak máme jasno a záležet bude i na dalším jednání.

Bude pro vás prioritou přivést útočníka číslo jedna?

Ano, ale jednoduché to nebude. V Česku jich moc není, respektive vidíme dva. Netajíme se tím, že bychom potřebovali vápnového útočníka jako náhradu za Kuchtu, po kterém v týmu vznikla díra. Přivést na tenhle post hráče z ciziny je ale složité. Není jednoduché přesvědčit takové fotbalisty, aby šli hrát českou ligu, navíc většina velkých klubů podobné hráče skupuje ve dvaceti nebo jedenadvaceti letech a pak je posílá na hostování... Uvidíme, co se povede.