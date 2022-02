Trpišovský: Stanciu? Chápu klub i hráče. Přišla nabídka, se kterou nikdo nepočítal

Hned v úvodu jara na obhájce titulu čeká velmi náročný program: v sobotu liga proti Karviné, ve středu čtvrtfinále poháru se Spartou, další víkend duel na Slovácku a hned potom úvodní utkání vyřazovací fáze Konferenční ligy proti Fenerbahce Istanbul. Nic jednoduchého.

„Ale po relativně dlouhé zimní pauze a skvělém soustředění v Portugalsku se cítíme připravení. Až na pár drobností nás netrápí zranění.“

Jaro však zahájíte v jiné pozici než v předchozích letech: loni jste po podzimu vedli o sedm bodů, předloni dokonce o šestnáct. Teď máte na druhou Plzeň bod a na třetí Spartu tři.

Víme, že jaro bude extrémně náročné, odstupy v tabulce jsou minimální, čekají nás vzájemné zápasy, nadstavba. Máte pravdu, že v minulých letech to bylo trochu jinak, ale my jsme tentokrát na podzim neodstartovali dobře a v určité fázi sezony jsme dokonce ztráceli. Takže jsme rádi, že jsme se v druhé polovině podzimu dali zdravotně i sportovně dohromady a vrátili se na první příčku, protože to s námi vypadalo i hůř.

Jak to s vámi vypadá poté, co jste kromě střelce Jana Kuchty přišli i o kreativní sílu Nicolaeho Stancia?

Přestup je hotový možná z pětadevadesáti procent, chybí jen detaily, takže už to celé beru jako hotovou věc. Samozřejmě, že jde o velkou ztrátu. Nico je specifický, výjimečný hráč. Takový, který měl velký respekt protihráčů a vyžadoval si velkou pozornost u soupeřů. Hodně se v jeho případě mluví o gólech a asistencích, ale data říkají, že nejpřínosnější pro nás byl v předfinální fázi, vytvořil obrovské množství ofenzivních akcí.

Ale zároveň během posledního půlroku v některých důležitých zápasech jen střídal.

Pořád patřil k nejnasazovanějším hráčům v týmu, ale je fakt, že se hůř dostával z únavy, problémy byly po návratech z reprezentace. Věřím, že se s jeho odchodem vyrovnáme, o patro výš se posune Madsen, na podhrotu může nastupovat Lingr i Ševčík. Máme Schranze a už se moc těšíme na návrat Provoda...

Vnímáte Stanciův odchod podobně závažně, jako když přestoupili Souček a Coufal?

U Suka to byl větší zásah, protože jsme neměli náhradu a ani jsme ji neviděli. V defenzivě i při zakládání útoků pro nás byl Tomáš nesmírně důležitý. A podobné to bylo i s Cufem. S oběma ztrátami jsme se ale vypořádali a já věřím, že si poradíme také nyní. I navzdory tomu, že je Nico hráč, který se strašně těžko kopíruje.

Bylo pro vás překvapením, když jste se o Stanciově odchodu dozvěděl?

Vlastně ani ne, protože konkrétní zájem o něj jsme registrovali v každém přestupním období. Blízko k odchodu bylo i v létě, ale tenkrát jsme ho pustit nechtěli. I teď jsme spíš počítali s tím, že by s námi zůstal do léta, taková byla dohoda. Jenže přišla nabídka, se kterou už nikdo nepočítal. A i vzhledem k tomu, že by měl v létě už jen rok do konce kontraktu, chápu, že ji klub i hráč chtěli přijmout.

Ještě s jednou novinkou vstoupíte do fotbalového jara: Srdjan Plavšič coby levý bek. Čí to byl nápad?

Téma to bylo už v průběhu podzimu a třeba zápasy s Plzní či Baníkem na kraji obrany dohrával. Tušili jsme, že by na tomhle postu mohl představovat dobrou alternativu a vzhledem k Oscarově trestu a Bořilově zranění šlo během zimy o nutnost. Od chvíle, kdy se nám nepodařilo získat Davida Juráska z Boleslavi, jsme vlastně ani s žádnou jinou variantou nepracovali.

Plavšič navíc během přípravy na hřišti vypadal velmi nadějně.

Zvlášť do ofenzivy je velmi zajímavý, vyhovuje mu, že situace před sebou vidí, méně se dostává do soubojů zády k bráně. Obecně mám rád, když jsou beci ofenzivní, ale zároveň jde pořád o obránce, který musí zvládat i defenzivní situace. Až soutěžní zápasy ukážou.