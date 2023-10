Srbský útočník Kuzmanović se loučil s fanoušky Baníku přímo v kotli

„Ten konec jsem nenesl nijak těžce, spíše mi vadil ten způsob,“ vrátil se čtyřiatřicetiletý útočník ke svému odchodu. „Na konci minulé sezony byl čas, abychom si sedli a normálně si řekli, jak se věci mají. Ale netrápím se tím. Jen jsem potřeboval několik dnů, abych se z toho otřepal. Pak jsem si řekl, že něco končí a něco nového přijde. Dívám se na život pozitivně.“

Nyní si užívá příjemné klima na Kypru, kde se upsal celku Nea Salamis Famagusta. Ještě v pátek s ním porazil Karmiotissu 2:0. Do hry šel ale až v 87. minutě...

„Bohužel zatím jen naskakuju, ale necítím nějaký problém. Trenér mi řekl, že mi chce dát čas. Pořád mě chválí. Možná střídám i proto, že jsme odehráli super zápasy a kouč nechce do sestavy moc sahat,“ řekl Kuzmanović.

Tvrdí, že je pořád baníkovec. „My jsme celá rodina. Syn miluje Baník, manželka také fotbal sleduje.“

Ostatně v Ostravě se chce po skončení kariéry s rodinou usadit. „Bydlíme tady asi devět let, máme tady zázemí. A pokud bych mohl svou budoucnost spojit zase s Baníkem, v němž jsem skoro pět let hrál ligu, bylo by to skvělé.“

V Česku působil v Bohemians Praha, Sokolově, Opavě a Baníku. Říká, že v Ostravě se cítil nejlépe. „Ale také v Opavě mi bylo moc dobře. Byl jsem tam stejně dlouho jako v Baníku – čtyři a půl roku. Byla to fajn doba, postoupili jsme do ligy a hráli finále poháru,“ připomněl.

Začátek sobotního duelu Kuzmanović sledoval přímo z kotle spolu s fanoušky. „Dal jsem si s klukama pár chorálů a poděkoval jim za podporu. Byl to hodně emotivní. Bylo krásné být přímo u toho, když kotel zpívá.“