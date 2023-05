Do brány s Laštůvkou už Baník nepočítá, v týmu končí i Kuzmanovič

Laštůvkovi bude za měsíc jedenačtyřicet, v Baníku je bezmála legendou. Do klubu přišel jako dorostenec, začal v něm chytat ligu, byl jednou z opor mužstva, které v roce 2004 získalo titul.

Poté byl dvanáct let v zahraničí, působil v Šachtaru Doněck, ve Fulhamu, West Hamu, v Bochumi a v Dněpropetrovsku. Pro návrat zvolil Karvinou, protože Baník byl tenkrát v druhé lize.

V létě 2017 si ho vytáhla Slavia, aby nahradil Jiřího Pavlenku, jenž odešel do Werderu Brémy. Laštůvkovi angažmá v Praze úplně nevyšlo, především fanoušci ho kritizovali. Po roce se vrátil do Baníku, kde byl až do letošního března jedničkou.

Po porážce v Českých Budějovicích však o místo přišel a do brány se už nedostal. Nahradil ho Letáček, poslední dva duely sezony chytal mladý Hrubý.

„Víme, jak dlouho tady je. Honza je skutečně hráč, kterému na Baníku záleží. I Kuzma pro klub odvedl spoustu dobré práce. Bylo to pro nás hodně těžké. Ale věk se nedá zastavit a my cítíme, že je třeba kádr už začít trochu omlazovat,“ citoval Mikloška klubový web.

Laštůvka nicméně od Baníku obdržel nabídku na další spolupráci. „S jeho kariérou a zkušenostmi a vztahem k Baníku bychom o něj samozřejmě nechtěli přijít. Je to ještě na dalším jednání mezi námi a Honzou, i on má nějaké své představy, ale byli bychom velmi rádi, kdyby tady zůstal,“ zdůraznil Mikloško.

Mohlo by jít například o pomoc při výchově talentovaných brankářů a zároveň by mohl zaskakovat v třetiligové rezervě.

„Vzal jsem si nějaký čas. Potřebuju si to sám pořádně promyslet, jestli budu pokračovat, nebo se vydám jiným směrem,“ řekl Laštůvka.

Srbský ofenzivní záložník Kuzmanovič, kterému o víkendu bylo čtyřiatřicet, má v Baníku rovněž smlouvou do příštího léta.

Patřil ke stabilním hráčům, ale v závěru jara už nehrával. V plánech trenéra Pavla Hapala už není.

„Je to všechno otázka dalších jednání. Ctíme fakt, že Kuzma u nás má stále platný kontrakt a proto jakékoliv další kroky musí proběhnout v oboustranné shodě klubu a hráče. Pokud by dostal zajímavou nabídku, nechceme mu dělat žádné problémy,“ zdůraznil Mikloško.

„Velmi rádi bychom se pak s oběma hráči adekvátně rozloučili na stadionu společně s fanoušky při ligovém utkání.“

Kuzmanovič přišel do Česka v roce 2012, kdy ho angažoval Střížkov. Poté byl v Sokolově a v Opavě, s níž jako kapitán v roce 2016 postoupil do ligy. O tři roky později přestoupil do Baníku.