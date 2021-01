Je rychlý? Předpoklady má. Ostravané zatoužili po Gambijci Sannehovi

„Jednoznačně ukázal svůj potenciál. Fotbalově je poměrně vyspělý. Jsou u něj ale věci, které bychom si představovali jinak, ale na tom se dá pracovat. Uvidíme, jak to dopadne,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel.

Co by chtěl u Sanneha změnit? „Trochu jsme si říkali, jestli je rychlý. Většinu míčů hraje jakoby z místa, anebo chce balony spíše do nohy. V pátek jsme mu však udělali testy a vyšel z nich velmi dobře, takže předpoklady má.“

Sportovní ředitel Alois Grussmann uvedl, že o podmínkách Sannehova příchodu jednají s jeho dosavadním klubem, estonským Paidem. „Čím dříve bude jasno, tím lépe,“ dodal Grussmann.

Fotbalisté Ostravy zahájili zimní přípravu. Na snímku je Muhamed Sanneh, který přišel na testy z estonského Paide.

Naopak ve hře je odchod stopera Oleksandra Azackého. „Měl by jet na zdravotní testy do gruzínského Batumi,“ řekl Alois Grussmann.

A novinkou je, že do prvoligového týmu byl z týmu U19 přeřazen šestnáctiletý střední obránce Ondřej Kukučka.