Pořád musíme pracovat na zakončení, nabádá ostravský kouč Kozel

Baník vstoupí do „jara“ v neděli doma od 18.30 se Spartou Praha. Do konce ledna odehraje i s dohrávkami z podzimu pět utkání.

„Pořád musíme pracovat na zakončení, abychom šance, které si vytvoříme lépe gólově zhodnotili. Jak už jsme říkali ve středu,“ připomněl trenér Kozel prohru s Prostějovem 0:1, „naše efektivita momentálně není příliš vysoká.“

Jak chcete útočníky probrat?

Samozřejmě to mají v hlavě, protože vědí, že se jim střelecky nedaří. Bavíme se o tom, ale říkám jim, že je to jen o práci, o tom, aby se opakováním na tréninku dostali do pohody. Třeba je zvedne jedna situace, kdy dají gól a najednou jim všechno půjde. Možná je lepší, když góly nedávají teď, když hrajeme přáteláky, a v mistráku se prosadí a štěstí si udrží jako na podzim Carlos (de Azevedo).

U obou gólů, Jakuba Pokorného a Davida Buchty, byl zkušený Jiří Fleišman. Jako by na něm věk nebyl znát, ani to, že starší hráči se do tempa dostávají pomaleji. Co vy na to?

Jirka je profík. Výborně se udržuje, stará se o sebe. Je první na tréninku a ať je venku nula (stupňů), tak je v trenkách (směje se). Je připravený. Přeji mu, aby mu zdraví sloužilo a udržel si formu.

Jak to vypadá s marodkou?

Na té jsou už jen Ondra Šašinka a Jan Juroška, který je ještě nemocný (má covid-19). U něj uvidíme příští týden. Ondra začíná trénovat individuálně. Včera i dneska pracoval i s míčem. V pořádku by mohl být docela brzo.

Opět jste zkoušel gambijského obránce Muhameda Sanneha z estonského Paide. Jak to s ním vypadá?

Za tu dobu, co tu byl, jednoznačně ukázal svůj potenciál. Fotbalově je poměrně vyspělý. Jsou u něj ale věci, které bychom si představovali jinak, ale na tom se dá pracovat. Uvidíme, jak to dopadne. Zájem o něj mám.

Mohl by být připravený už na nedělní zápas se Spartou?

To bych nechal otevřené. I kdybychom řekli ano, že zůstane, tak nevím, jestli se dá papírově stihnou vyřídit jeho příchod. Jsem však rád, že zdravý už je Martin Fillo a dneska mohl odehrát dvacet minut.

Říkal jste, že by Sanneh potřeboval leccos změnit. Oč jde?

Trochu jsme si říkali, jestli je rychlý, protože vidíme, že je fotbalista, že většinu míčů hraje jakoby z místa, anebo chce balony spíše do nohy. V pátek jsme mu udělali testy a vyšel z nich velmi dobře, takže předpoklady má. Byl v estonské lize, kde to třeba není tak fyzicky náročné, takže se to bude muset ještě naučit.

Sanneha jste chtěl vidět i v náběhových situacích, což vám předchozím utkání s Prostějovem neukázalo...

Testovali jsme, jak je rychlý, a určitě patří mezi nejrychlejší.

Kdy bude o jeho osudu jasno?

Dneska se máme rozhodnout.

Naproti tomu odejít by mohl ukrajinský stoper Oleksandr Azackij. Proto proti Líšni nehrál?

Přišla na něj nějaká nabídka, ale hotové to ještě není. Dneska jsem ho do zápasu nebral, protože se to řeší a určitě to má i v hlavě.

Je to levák. Nebude vám chybět? Nepřesvědčil vás?

Je to velmi dobrý kluk, ale máme tady mladého nadějného Kukučku. Bylo by zbytečné, abychom měli čtyři zhruba stejně staré stopery. Navíc mu v létě končí smlouva, takže i pro klub by bylo lepší, kdyby odešel teď za nějakou náhradu, než v létě zadarmo.

Řešíte ještě nějaké posily?

To není otázka úplně na mě.

Díváte se třeba i o soutěž níže? Jsou ve druhé lize nějaké talenty?

Určitě by se tam nějaké našly, ale je to věc jednání. Nechtěl bych být konkrétní.