Sparta už dlouho není, co bývala. Tetour na prahu jara Baníku věří

„Leden bude dost náročný. A Sparta na začátek? Už delší dobu není, co bývala. Určitě se s ní můžeme srovnávat a kor, když budeme hrát doma,“ řekl záložník Daniel Tetour, který do Baníku přišel během podzimu z Dukly Praha.

V krátké zimní přípravě jste stihli odehrát jen dva přípravné zápasy. Bude to stačit?

Měli jsme krátké volno, krátká byla příprava... Neměli jsme až takový prostor, aby nám zima něco ukázala. Spíše jsme se chtěli na další část ligy nachystat fyzicky, což se nám, doufám, povedlo.

Čeká vás hodně zápasů v krátké době, ale kádr máte dostatečně široký, že?

Je široký. A asi se dostane na více hráčů. Měli bychom to zvládnout.

Už jste se přibližně půl roku, co jste v Baníku, s mužstvem a prostředím sžil?

Trvalo mi to docela krátkou dobu, i když jsem samozřejmě nějaký čas na adaptaci potřeboval. Už běží vše v normálu, do týmu jsem zapadl.

Pomohlo vám i to, že jste ve svém devátém duelu za Baník dal gól?

Konečně jsem ho dal... Mohlo jich být víc. Snad nám to bude padat všem, protože šance máme, ale občas nás trápí produktivita. Když budeme efektivní, budeme body sbírat pořád.

Zaslechl jste hlasy, že by Baník mohl útočit na účast v evropských pohárech?

Takové ambice tady jsou od začátku ligy. Tu jsme ale začali špatně. Naštěstí jsme vyhráli nějaké zápasy za sebou a ty nás dostaly nahoru. Ale, že budeme útočit na poháry... Aby každý po tom, co jsme vyhráli pět z minulých šesti zápasů, říkal, že vyhrajeme ligu, tak to není. Musíme hrát dál a uvidíme.

Takže?

Musíme být pokorní. Po špatném vstupu do sezony spousta lidí říkala, že budeme hrát o záchranu, a nyní každý vidí, že můžeme bojovat o první flek. Rozhodně jsme se herně zvedli a věříme si. Ta vítězství nám pomohla.