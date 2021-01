Sanneh se ukázal, Stronati zůstal. O novinkách v Baníku

„Ukázal, že je silný a klidný na míči, že má dobrý centr,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel. „Ještě jsem ho ale úplně neviděl v nějakém sprintovém náběhu, v nějaké maximální rychlosti, což je v české lize potřeba.“

Sanneh přišel na týdenní testy z estonského Paide. „Pro hráče není jednoduché, když má po dvou dnech něco předvést. Ale na jeho pravé straně nám to fungovalo. Má smysl pro kombinaci, ale do defenzivy ho utkání moc neprověřilo,“ podotkl kouč.

Sanneh odehrál téměř celé utkání. Ve druhé půli si však řekl o střídání. Takže mu chybí kondice?

„V Estonsku končili šestého nebo sedmého prosince. Nevím přesně, co pak dělal,“ odpověděl Kozel. „Ale přiletěl v neděli, celý den cestoval. V pondělí odpoledne jsme mu dali volno, protože už dopoledne se cítil unavený. Nechtěli jsme ho úplně zavařit. V úterý už trénoval normálně dvakrát. V zápase nebylo znát, že by nějak uvadal, že by na tom byl fyzicky úplně špatně.“

Luboš Kozel připustil, že z videí je těžké odhadnout, zda Sanneh hru v Baníku zvládne. „V Estonsku není taková intenzita. Navíc, když jsem viděli jejich poslední výsledky 7:4 a 6:1... Ale tím, že jsme ho pozvali na testy, nic moc neriskujeme. Podle papírů mu je dvacet let, takže nějaká perspektiva tam pořád je.“

Trenér dodal, že pravý kraj obrany potřebují posílit. „Honza Juroška byl zraněný a teď má covid, takže je mimo hru, a Martin Fillo má nějaké zdravotní problémy, i když snad brzy bude dobrý.“

Přijít by mohl karvinský krajní obránce Gigli Ndefe. „O něj se zajímá více klubů, takže vše řešíme,“ uvedl karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk. „Hledáme křídla a krajní beky, ale i hráče, kteří by zvládli oboje. Někdo by se nám hodil a Ndefe by mezi možné posily patřil,“ připustil Kozel.