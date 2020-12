Odejde Stronati z Ostravy do zahraničí? Baví mě hrát za Baník, naznačil

Proměněnou penaltou na rozbitém trávníku v Králově Poli zajistil ostravský záložník Carlos De Azevedo vítězný závěr podzimu pro Baník Ostrava, a teoreticky i úspěšné loučení srdcaře Patrizia Stronatiho s ostravským dresem.

Mluví se o tom, že 26letý „Zio“ si již brzo bude vybírat z nabídek z Polska či Maďarska.

„Každého fotbalistu láká odejít do zahraničí. Každý táta od rodiny by chtěl svoji rodinu (finančně) zajistit. Nic oficiálního ale není na stole, a tak mám nyní v hlavě jen Baník,“ pronesl v Brně po jednogólové výhře nad domácí Zbrojovkou.

Bylo by pro vás zahraničí krokem vpřed?

Záleží, o který klub by šlo. Přední týmy v Polsku mají kvalitu, některé z nich hrají evropské poháry, tam by to krok vpřed byl. Ale těžko říct. Přál bych si hrát o poháry v Baníku! (úsměv) Nikdy nevíte, co se ve fotbale stane. Jsem v Baníku a zajímá mě jen Baník.

Na jak dlouho? Mohl být zápas v Brně vašim posledním v ostravském dresu?

Zájem o mě je, ale oficiální to není.

Do Brna přijela skupina fanoušků Baníku a byli slyšet až dovnitř stadionu. Tribuny ale zůstávají prázdné. Baví vás to?

Baví mě hrát za Baník Ostrava, to je to hlavní. Mrzí mě, že je to bez fanoušků, mám atmosféru rád, jsou našim dvanáctým hráčem. Když řvou, cítíte to u srdíčka. Já jsem emotivní typ hráče, s lidmi na stadionech jsou emoce větší, ale nedá se nic dělat. Taková je doba.

Co říkáte ostravskému podzimu? Je 21 bodů důvodem ke spokojenosti?

Začátek jsme měli špatný, to je bez debat. Ztratili jsme několik bodů. Hodně nás zvedla pauza po prodělaném covidu, pak jsme zvládli zápas proti Příbrami a z následujících pět zápasů jsme získali 13 bodů. To nás hodně posunulo nahoru. Navíc máme dva zápasy k dobru, můžeme tedy jít v tabulce ještě výš. Pokud budeme pokračovat podobně poctivě, jako pracujeme teď, tak věřím, že se i výš dostaneme.

Odpovídal vašim představám zápas v Brně?

V prvním poločase jsme byli silnější na míči, dobře jsme otáčeli hru, dostávali jsme se do šancí. Od 60. minuty nás Zbrojovka zatlačila, my jsme to ale poctivě odbránili a odkopali. To je ta poctivost, boj za Baník. Měli jsme i štěstí, všichni odvedli dobrou práci a zaslouženě jsme vyhráli.

S přispěním dárečku v podobě zbytečné penalty, souhlasíte?

Už při rozcvičce jsme si všichni brali kolíky, protože to strašně klouzalo. Tráva se trhala, bylo to měkké, nedalo se zatočit doprava ani doleva, chyběla stabilita, skákalo to. Když jsme neproměnili šance, tak přišla penalta, podle mého názoru jasná. Dáreček asi ano, a jsem rád, že Carlos zachoval chladnou hlavu a proměnil ji.

Ukázalo se v poslední půlhodině utkání při sílící převaze Zbrojovky, že ještě po covidové pauze nejste fyzicky zcela na výši?

Jako tým jsme zalezli dolů a nechávali jsme Brno přihrávat si vzadu, pak nám dávali dlouhé balony a těmi nás přikovali k šestnáctce. My jsme je špatně vytlačovali. Fyzicky jsme připraveni dobře, ale program je náročný, hraje se často, síly docházejí všem. Rozhodlo, kdo to chce víc. Deset patnáct minut do konce to bylo o hlavě. My jsme ji měli nastavenou dobře.