Potočnému se v Baníku nedaří. Asi psychika, říká. Chytí se jako útočník?

„Poslední dobou se mi moc nedaří, takže jsem rád, že mám možnost být v útoku. Cítím se tam dobře a snad to bude čím dál tím lepší. Určitě mám co zlepšovat,“ řekl sebekriticky Potočný, který do Baníku přišel před rokem z Liberce.



Byť ho v Baníku zařadili mezi krajní záložníky, brali ho jako střelce. Vždyť na podzim 2019 nasázel v lize devět gólů. Za ostravský tým dosud odehrál 23 utkání, v nichž dal tři branky.

„Hra s Romanem na hrotu je jedna z našich variant, protože tam hrával i v Liberci a góly dával,“ připomněl ostravský trenér Luboš Kozel. „Určitě má předpoklady. Ale uvidíme. Aspoň víme, že máme nějaké další možnosti.“

Ostravský fotbalista Roman Potočný a Jiří Kulhánek z Mladé Boleslavi v souboji o balon.

Kozel dodal, že v nedělním utkání s Líšní protihráči Potočného třikrát faulovali v blízkosti svého pokutového území. „Z těch přímých kopů jsme ale mohli být úspěšnější,“ podotkl Luboš Kozel.

Potočný s pozicí útočníka problém nemá. „Nastupoval jsem tam už dříve,“ potvrdil. Doufá, že by na novém postu mohl ožít. Jenže proč se mu zatím v Baník nedaří, netuší.

„Asi je v tom už trochu i psychika. Tím, že mi to nejde, to mám v hlavě. Musím se srovnat,“ řekl devětadvacetiletý fotbalista. „Snažím se však pořád naplno makat. Pro to, abych se zlepšil, dělám, co se dá.“

Povzbuzením pro něj může být, že s ním trenér stále počítá a pokouší se mu najít i nejvhodnější místo v sestavě.

„Jsem rád, že jsem zatím měl důvěru trenéra,“ uvedl Potočný. „Jen tak se nevzdávám. Poctivě trénuji a snad to přijde, protože ani sám nejsem se sebou spokojený.“

Kozel upozornil, že celé mužstvo musí pořád pracovat na zakončení. „Abychom šance, které si vytvoříme, gólově lépe zhodnotili. Naše efektivita momentálně není příliš vysoká.“

Jak chce útočníky probrat?

„Samozřejmě to mají v hlavě, protože vědí, že se jim střelecky nedaří,“ odpověděl kouč. „Bavíme se o tom, ale říkám jim, že je to jen o práci, o tom, aby se opakováním na tréninku dostali do pohody. Třeba je zvedne jedna situace, kdy dají gól a najednou jim všechno půjde. Možná je lepší, když góly nedávají teď, když hrajeme přáteláky, a v mistráku se prosadí a štěstí si udrží jako na podzim Carlos.“

Roman Potočný, který nastoupil na hrotu ostravského útoku, se snaží protlačit míč za Jana Vítka v bráně Líšně.

To zmínil brazilského záložníka de Azeveda, který je v této sezoně se šesti góly nejlepším střelcem mužstva.

Baník vstoupí do jarní části ligy v neděli doma od 18.30 se Spartou Praha. V lednu odehraje i s dohrávkami z podzimu pět utkání během čtrnácti dnů...

„Bude toho hodně, i s cestováním, ale doufám, že příležitost v lize znovu dostanu a chytím ji,“ řekl Roman Potočný.