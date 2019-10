Ostravský Jirásek: Může vypadat, že jsme doma a venku jiné mužstvo

Jako by Ostravští v cizím prostředí a poté na svém stadionu pokaždé postavili úplně jiné mužstvo... „Může to tak vypadat, protože doma se nám extrémně dařilo a venkovní zápasy se nám nepovedly,“ uvedl Milan Jirásek před sobotním utkáním 14. kola první ligy se Sigmou Olomouc, již přivítají od 14.30.

Čím to je, že se vám v cizím prostředí nedaří?

Venku jsme měli v minulých čtyřech kolech samé silné soupeře (se Spartou 0:2, s Jabloncem 1:2, s Mladou Boleslaví 0:2 a s Plzní 0:3). Tím to pro nás bylo složitější. Ale musíme na tom zapracovat. Doma sice máme celkem povedené výsledky, ale když je nepotvrdíme venku, dělá to v tabulce velké rozdíly.

Ukazuje se, že proti nejsilnějším soupeřům hrát neumíte, byť jste nastupovali u nich?

Výsledky se nám nepovedly, ale naše zápasy s Plzní za minulý rok a půl měly úroveň, drželi jsme s ní krok a bylo to vždy o jednom gólu. Tentokrát jsme na ně neměli, nebyli jsme schopni dostat se ani do šance.

Jak tedy uspět na stadionech protivníků?

Snažíme se nad tím přemýšlet a pracovat na tom. Také nás ty ztráty mrzí. Obzvlášť, když doma dáme tři čtyři góly a pak se zadrhneme.

Nemáte venkovní neúspěchy v hlavách, takže pak hrajete příliš bázlivě a opatrně?

Ani si nemyslím. Venku nám zápasy nevycházejí třeba proto, že dostaneme rychlý gól a sami žádný nevstřelíme. V Plzni se nám to utkání nepovedlo celkově, ale předtím jsme dopláceli na nějakou hloupou chybu, dostali jsme na začátku gól a doháněli to. Na to se musíme zaměřit. Zkusit třeba hrát i více zezadu, na nějaké brejky. Bavili jsme se o tom. Uvidíme, co přinese další venkovní zápas.

Ten vás čeká 2. listopadu v Praze proti Slavii...

Samozřejmě to bude zase těžký soupeř. Teď se ale soustředíme na Sigmu. Základ je zvládnout domácí utkání a pak se pokusit přivést body odjinud.

Jaká je nynější olomoucká Sigma z vašeho pohledu?

Pod trenérem Látalem hrají trochu jiný styl, než na jaký byli zvyklí. Ale už se do něj dostávají, protože výsledky zlepšili. Ke své fotbalovosti přidali i větší důraz a běhavost. Nepříjemný soupeř.

Co říkáte tomu, že minule doma prohráli s nováčkem z Českých Budějovic 1:3?

To se může stát. Měli jeden výpadek, ale výsledky předtím neměli špatné. Nyní však o to více budou chtít tu prohru napravit, což bude pro nás složitější. Určitě přijedou dobře připraveni i v hlavách, aby odvedli poctivý výkon.

Tudíž také vy budete muset více zabrat?

Také jsme minule prohráli, v Plzni. Bylo to po třech dobře odehraných domácích zápasech. Pro nás to bude velmi důležité utkání, protože domácí duely musíme zvládat, abychom se drželi v horních patrech tabulky. Olomouci se budeme muset vyrovnat nasazením a fotbalovostí. A hlavně se musíme vrátit k tomu, co nás doma zdobilo v předešlých zápasech - k proměňováním šancí.