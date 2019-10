Parádní kanonáda. Prožíváme hezké období, liboval si kouč Ostravy

Fotbalisté Baníku vstoupili do utkání opatrně a v deváté minutě je zachránil brankář Budinský, když vyrazil hlavičku Cedidla.



Ostravští se prosadili hned z první vážnější akce po průniku Kuzmanoviče: Reiter sice trefil tyč, ale odražený míč se dostal k Diopovi, který si ho zasekl a prostřelil hráče i gólmana před sebou.

„Prožíváme hezké období, kdy dáváme góly a mužstvo dokáže zúročit útočnou fázi hlavně v první půli,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník. „Soupeř byl patnáct minut velice dobrý. Balon nám moc nepůjčoval, ale podržel nás tam Buďa (brankář Budinský). Do hry jsme se dostávali postupně, ale Zlín každým naším gólem uvadal.“

Souhrn 12. ligového kola

Zlínský trenér Josef Csaplár označil prvních dvacet minut ze strany jeho týmu za hodně hezkých. „Dostávali jsme se do pokutového území, ale pak jsme Ostravě nabídli tři laciné míče. Domácí proměnili tři brejky, přidali gól ze standardky a bylo po utkání,“ prohlásil Csaplár. „Baník nepanikařil v koncovce, zakončoval s vysokou kvalitou, a proto se zrodil takový výsledek.“ Ostravští v předešlém kole proti Příbrami rozhodli třemi góly během úvodních devíti minut. Nyní čtyřmi za 41 minut.



Paráda!

„Kdyby se nám to takto povedlo pokaždé, byli bychom hodně rádi. V některých zápasech nám góly nepadaly, teď se dá říct, že využijeme hned první šanci,“ řekl ostravský záložník Milan Jirásek, který dal druhý gól a na třetí nahrával Reiterovi. Ten se dočkal první branky v barvách Baníku.

„Konečně jsem vystřelil a nehledal nikoho, komu bych přihrál,“ liboval si Rudolf Reiter, který z hřiště poslal vzdušný polibek přítelkyni. „Už mi říkala, že ten gól pořád nemohu a nemohu dát, tak se mi to zaplať pánbůh podařilo.“

Jirásek dodal, že Reiterovi říkali, ať střílí, že také musí dát nějaký gól. „Protože furt hledal někoho, komu by přihrál.“



Zatímco na začátku sezony se střelecky prosazovali převážně Smola a Kuzmanovič, nyní se k nim přidali další hráči. O 22 gólů, které Baník zatím v lize dal, se podělilo jedenáct fotbalistů.

„Pro nás je samozřejmě lepší, když se do útočné fáze zapojuje větší počet hráčů, kteří jsou hladoví do koncovky,“ řekl trenér Páník. „Jednou je to pravá strana, pak i levá.“

Více střelců, ale i hráčů, kteří na góly nahrají, podle Reitera mužstvu prospěje. „Soupeř se pak nemůže připravovat pouze na jednoho na dva hráče.“

Reiter podotkl, že před utkáním měli zvýšenou motivaci. „Věděli jsme, že když zápas zvládneme, tak s největší pravděpodobností budeme třetí, což je už hodně zajímavé. A to nám dodá klid v nadcházející reprezentační pauze, abychom se připravili na další zápasy.“