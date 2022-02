Českým Budějovicím trest za údajně nepravou smlouvu Van Burena nehrozí

Kontroverzní situaci vyvolalo v polovině února prohlášení klubového majitele Vladimíra Koubka, který po rezignaci bývalého sportovního ředitele Tomáše Sivoka svého dřívějšího spolupracovníka zkritizoval, že se dopustil zásadních manažerských chyb. Mimo jiné uvedl, že na Van Burenově smlouvě o hostování není pravý podpis.

Pokud by to byla pravda, hrozila by Českým Budějovicím kontumace všech zápasů, do kterých Van Buren nastoupil. Pro Jihočechy by to znamenalo ztrátu 19 bodů a propad na poslední místo tabulky. Momentálně jsou s 27 body sedmí.

„Disciplinární komise se v rámci předběžného šetření zabývala údajnou nepravostí podpisu, jenž se měl objevit na dohodě o hostování hráče Micka van Burena uzavřené mezi kluby SK Dynamo České Budějovice a SK Slavia Praha. DK LFA si vyžádala vyjádření obou klubů a FAČR a po důkladné analýze neshledala důvod k zahájení disciplinárního řízení,“ oznámili dnes zástupci DK.

Představitelé komise naopak zahájili disciplinární řízení s Baníkem Ostrava za porušení povinností pořadatele spočívající v pronesení a použití pyrotechniky v utkání proti Sigmě Olomouc. Kvůli podobnému přečinu bude vyšetřován i Zlín, který hostil ve 22. kole nejvyšší soutěže Slovácko.

Disciplinární komise uložila trest zastavení činnosti na dva soutěžní zápasy Michalu Tomičovi ze Slovácka, který byl vyloučen v duelu se Zlínem. Stejný trest obdržel také Jan Jeřábek z Pardubic za červenou kartu v utkání proti Hradci Králové. Osmatřicetiletý Jeřábek si už nicméně polovinu trestu odpykal absencí v úterní dohrávce 20. kola se Slováckem.