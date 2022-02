Budějovice o body asi nepřijdou, Slavii potvrdily platnost van Burenovy smlouvy

Pokud by smlouva holandského křídelníka nebyla platná, Dynamo by mohlo přijít o body ve všech utkání, do kterých Mick van Buren letos nastoupil. Celkově by to bylo minus 19 bodů, tím pádem by jich Jihočechům zůstalo jen osm a propadli by se ze šestého místa na dno ligové tabulky. S nadějemi na záchranu by to najednou vypadalo bledě.

České Budějovice s van Burenem v sestavě porazily Karvinou, Pardubice, Boleslav, Slovácko a Olomouc. K tomu zapsaly remízy s Jabloncem, Libercem, Spartou a Hradcem Králové. A řadě těchto celků by se body navíc v konečném účtování hodily.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Dynamo Ceske Budejovice nam dnes na nasi zadost potvrdilo platnost smlouvy hrace Micka van Burena. oblíbit odpovědět

Na kontumace však zřejmě nedojde. „Dynamo České Budějovice nám dnes na naši žádost potvrdilo platnost smlouvy hráče Micka van Burena,“ napsal na svůj twitterový účet Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva pražské Slavie.

To samo o sobě klíčové není. Věcí se totiž bude zabývat disciplinární komise, která prošetří informace z médií. „Pokud nás disciplinárka osloví, tak jí potvrdíme platnost smlouvy Micka van Burena včetně dodatků, stejně jako jsme to potvrdili Slavii,“ vzkázal majitel budějovického klubu Vladimír Koubek.

Právě podpis na smlouvě van Burena byl jednou z manažerských chyb, kterou vytkl majitel Dynama Vladimír Koubek končícímu sportovnímu manažerovi Tomáši Sivokovi. Ten byl ve funkci jen půl roku. Skončil po posledním utkání první ligy na hřišti Hradce Králové, kdy rezignaci oznámil bezprostředně po utkání v kabině. Záhy se klub rozloučil i se šéftrenérem mládežnické akademie Alešem Křečkem.