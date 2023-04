O práva na ligu se hlásí i společnost A11, fotbal by vysílala volně

Mediální skupina A11 to oznámila v tiskové zprávě.

Vydává lokální týdeníky Náš REGION a odborné a lifestylové časopisy. Nejvyšší českou fotbalovou soutěž by chtěla vysílat na volně šířeném terestrickém kanálu.

Provozuje také stanici Náš REGION TV, která se od čtvrtka programově promění, přejmenuje na A11 a bude vysílat celoplošně.

„Ligová fotbalová asociace (LFA) už brzy vyhlásí tendr na vysílací práva pro nejvyšší fotbalovou soutěž Fortuna ligu a Fortuna národní ligu. Mediální skupina A11 je připravena podat nabídku, která by byla konkurenceschopná,“ stojí v prohlášení.

Jejími konkurenty by měly být také společnosti O 2 , která Fortuna ligu vysílá na svých sportovních kanálech O 2 TV Sport a O 2 TV Fotbal, či Canal+. Ta od loňského léta vysílá v Česku anglickou Premier League.

Není vyloučeno, že přibudou i další zájemci.

Audiovizuální práva na ligu od února 2014 drží společnost Pragosport, s níž Ligová fotbalová asociace (LFA) dvakrát prodloužila smlouvu.

Současný kontrakt vyprší na konci příštího ročníku, tedy 30. června 2024.

Podle kuloárních informací platí Pragosport za práva ročně přibližně 150 milionů korun. Společnost je pak dál přeprodává O 2 TV, která ligu vysílá.

Poprvé v historii LFA vypisuje tendr, od kterého si slibuje více peněz za vysílací práva.

„Když nám cena s vyhlášením tendru nevzroste aspoň dvojnásobně, budu to považovat za velký neúspěch,“ prohlásil před pár týdny šéf ligy Dušan Svoboda.

Předseda představenstva slávistického klubu Jaroslav Tvrdík nedávno vyjádřil přesvědčení, že český fotbal získá za vysílací práva dvakrát až třikrát víc finančních prostředků.

Vítěz tendru by měl být známý koncem září či začátkem října.

Když nový držitel televizních práv přinese do fotbalu víc peněz, systém videoasistenta (VAR) by konečně měl mít tzv. kalibrovanou ofsajdovou čáru, která ofsajd rozezná na milimetr. „Má to s tím návaznost,“ podotkl Svoboda.

Kalibrovaná čára je nákladnou záležitostí, v českých poměrech by stála desítky milionů korun ročně. VAR v české lize dosud funguje bez ní. To však s sebou přináší kontroverzní situace.