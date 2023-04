Vedle anglické i českou ligu? Canal+ potvrdil zájem o práva, záleží na podmínkách

V rozhovoru s agenturou ČTK to prozradil Ladislav Řeháček, viceprezident Canal+ Luxembourg pro ČR a Slovensko.

„Aktivně se účastníme neformálních diskusí s Ligovou fotbalovou asociací (LFA) a kluby. Náš zájem tam je. Ale hodně záleží, jak tendr bude vypadat,“ poznamenal.

Audiovizuální práva na českou první ligu od února 2014 drží společnost Pragosport, s níž LFA dvakrát prodloužila smlouvu. Aktuální kontrakt vyprší na konci příštího ročníku, tedy 30. června 2024.

Podle kuloárních informací platí Pragosport za práva ročně přibližně 150 milionů korun a očekává se, že cena se v chystaném tendru, jehož vítěz by měl být znám na přelomu září a října, podstatně zvýší.

„Když nám cena s vyhlášením tendru nevzroste aspoň dvojnásobně, budu to považovat za velký neúspěch,“ prohlásil před pár týdny šéf ligy Dušan Svoboda.

Canal+ podle Řeháčka ještě není jistým účastníkem tendru, záleží na jeho kritériích. „Pokud uvidíme, že není žádná šance, nebo to není myšleno vážně v našem směru, tak se rozhodneme do toho nejít,“ vysvětlil.

Tendru by se měl zúčastnit současný vysílatel O 2 TV, možná ve spojení s Nova Sport – obě televize totiž pojí stejný vlastník, investiční skupina PPF. Zájem před několika dny ohlásila také mediální skupina A11 a předpokládá se taky snaha České televize. Rozhodovat se bude i o vysílání druhé ligy.

Canal+ v Česku a na Slovensku od začátku aktuálního ročníku vysílá Premier League, práva má na tři sezony. Svůj program pojal ve velkém, pravidelně například posílá redaktory či komentátory přímo na stadiony, což nebývalo zvykem.

„Když se díváte přísně na nějakou návratnost investice, po prvním roce nejsme samozřejmě v plusu. Ale věříme tomu jako dlouhodobému projektu,“ uvedl Řeháček a naznačil, že Canal+ se poohlíží po dalších soutěžích.

„Na konci cesty by měla být nabídka nějaké sady významnějších sportů tak, abychom byli relevantní pro většinového diváka,“ řekl, byť konkrétní zatím být nemůže. „Nic není podepsáno. Ale když se podíváte, jaké jsou nejsledovanější sporty nebo nejsledovanější soutěže, tak je to první dvacítka, co nás zajímá.“

Co se týče tuzemské ligy, Canal+ by podle Řeháčka neměl narazit na problém s technickým zajištěním přenosů. Výhodou je podpora a know-how z Polska či Francie. U českých severních sousedů loni prodloužil smlouvu na čtyři roky za rekordních 1,3 miliardy polských zlotých (přes 6,6 miliardy korun).

Společnost usilovala také o práva na hokejovou nejvyšší soutěž, ale rozhodla se nepokračovat do druhé fáze výběrového řízení.

„Už to není ve hře vůbec,“ pravil Řeháček s tím, že z fotbalového tendru má na rozdíl od hokejového dobrý pocit. „Je to skutečně diskuse. U hokeje to diskuse nebyla. To byla diskuse ve stylu, že jsme zjistili, že tendr už je nějakou dobu otevřen, nebyli jsme ani informováni, naskočili jsme, vstřícnost byla blízká nule,“ dodal.