Cítím, že mi důvěřují spoluhráči i trenéři, pochvaluje si rozjetý mladík Jurásek

Jurásek má za sebou velice příjemný týden.

V úterý mu přišla nominace do reprezentační jedenadvacítky, ve středu mu bylo dvacet, ve čtvrtek postupovým gólem v odvetě s Luhanskem (1:2) poslal Slavii do Evropské ligy.

A v neděli večer na povedený duel navázal proti Karviné, odkud do Prahy v patnácti zamířil.

„Cítím, že mi důvěřuje celý tým, že mi důvěřují trenéři,“ těšilo ofenzivního hráče, který brankou na 2:1 otočil skóre nakonec jednoznačného zápasu (5:1). „Je důležité, že jsme se všichni nahoře prosadili,“ připomněl trefy útočných parťáků Muhameda Tijaniho, Václava Jurečky i střídajícího Mojmíra Chytila.

„Je to skvělé, ale házím to za hlavu a budu se chystat na reprezentaci. Hlavně, abych se z ní vrátil v pořádku,“ pravil.

Zní to, jako by jej série vydařených utkání nemohla rozhodit. Působí zdravě sebevědomě, ale ne tak, že by začal létat v oblacích. „Sklízí ovoce své pracovitosti, urazil obrovský kus cesty,“ poznamenal kouč Trpišovský. „Na to, že mu před chvílí bylo dvacet, je hodně daleko.“

Slávistický trenér Juráskovu fotbalovou pouť sleduje hodně zblízka. Karvinskému odchovanci dal ligovou důvěru, když mu bylo pouze sedmnáct. Talentovaný fotbalista hned zaujal, nicméně bylo zapotřebí, aby se obouchal mezi dospělými na hostováních v Karviné a ve Vlašimi.

Když se loni v létě řešilo, zda půjde znovu sbírat minuty jinam, kouči odvětil: „Já už bych chtěl hrát tady. Ve Slavii.“ I díky tomuto gestu mu u trenérského štábu přibyly kladné body.

„Jsme na něj nároční. Občas mi na něm něco vadí, ale kolikrát přijdu ve volném čase do Edenu a on je sám bez kondičáků v posilovně, maká na sobě,“ popsal Trpišovský. „Je hodně cílevědomý, ctižádostivý. A učenlivý,“ ocenil.

Jurásek před startem sezony podepsal se Slavií novou čtyřletou smlouvu a vyhlásil, že chce lidem ukazovat víc a víc. Nikdy není spokojený, dychtí po zlepšení. Díky flegmatické povaze ho navíc nerozházejí dílčí nezdary. Něco se nepovede? Nevadí, za chvíli to zkusí znovu.

„On je takový nečeský hráč. Je strašně silný v ofenzivě, s míčem u nohy, má skvělý první dotek i herní inteligenci,“ vyjmenovával Trpišovský. „Občas mívá momenty, kdy není moc vidět, ale pak udělá dvě tři super individuální věci. To je něco, co po něm hodně chceme změnit - aby jeho výkony nebyly o třech geniálních momentech, ale aby byl aktivní a nebezpečný neustále. A s tím jsem po dnešku spokojený,“ uzavřel.