Hostování? Já zůstanu ve Slavii! A z Matěje Juráska je ligová kometa

Mohl si vybrat tu jednodušší cestu. Tu, kterou by zřejmě na jeho místě volilo devět fotbalistů z deseti. Nikdo by mu to nevyčítal, naopak. Když se v létě ozvaly Teplice, že by slávistu Matěje Juráska braly na hostování, trenérům se líbilo, že se nadaný teenager otrká v lize. V prostředí, kde tolik nehrozí, že ho převálcuje drsná konkurence, a kde je šance, že bude vynikat a zlepšovat se.