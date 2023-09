Je mi jedno, kdo dává góly, říká Trpišovský. Těší ho aktivní hra i Jurásek

Do zápasu po nejistém výkonu ve čtvrtečním duelu se Zorjou Luhansk nenastoupil brankář Ondřej Kolář, nahradil ho Aleš Mandous.

„Ta změna byla plánovaná, už před utkáním v Jablonci jsme nad ní uvažovali. Chtěli jsme Alešovi dát prostor, protože dobře trénuje,“ řekl Trpišovský. „Ondrovi se čtvrteční zápas sice nepovedl, ale zatím to bereme jako změnu na jeden zápas a uvidíme, co dál.“

Co na zápas říkáte? Rychle jste prohrávali, ale nakonec jste zvítězili přesvědčivě.

Myslím, že jsme předvedli dobrý týmový výkon. Vstoupili jsme do utkání dobře, ale bohužel gól Tijaniho neplatil a naopak jsme inkasovali. To nás ale namotivovalo k ještě aktivnějšímu výkonu. Už do poločasu jsme dokázali vývoj otočit díky povedeným individuálních výkonům v ofenzivě, hlavně v křídelních prostorech. Ve druhé půli jsme v tom pokračovali, pomohl nám i aktivní výkon soupeře, a nakonec jsme přidali další dvě branky. Ale mohlo jich být ještě víc, protože jsme hodně šancí neproměnili.

Prosadili se všichni hráči z útočné trojice. Těší vás to?

Mně je jedno, kdo ty góly dá. Pro útočníky je samozřejmě důležité, když se trefí, ale já to takhle neberu, hlavně musí pracovat pro mužstvo. Chci abychom si hlavně vytvářeli co nejvíce šancí a dávali hodně gólů. A jestli bude mít hroťák na konci sezony 25 nebo dvanáct gólů není důležité, hlavní je týmový úspěch.

Především v první půli předvedl skvělý výkon Matěj Jurásek.

Na to, že mu bylo minulý rok dvacet let, tak je výkonnostně hodně daleko. Je to takový nečeský hráč, je strašně silný s míčem, má skvělý první dotek, zakončení i herní inteligenci. Má přehled o hře a dokáže třeba tečovat míč do výhodné pozice pro spoluhráče. Zlepšil se i kondičně a silově. My s ním nejvíce pracujeme na výkyvech výkonů, které jsou u mladých hráčů normální. Já bych od něj chtěl, aby byl celý zápas aktivní, což se mu proti Karviné dařilo.

Potřetí za sebou jste ale nedokázali udržet čisté konto.

V některých situacích jsou obdržené góly spíše shodou okolností. Roli hraje i změna skladby týmu, protože nastupujeme bez klasického defenzivního záložníka. Je pravda, že velmi často první střela na naší bránu skončí gólem, ale těm šancím často předchází naše individuální chyby. Hlavně mě mrzí, že soupeřům nedovolujeme mnoho příležitostí a přesto dostáváme dost gólů. Na druhou stranu my se snažíme hrát aktivně a z toho potom často vznikají situace, kdy nejsme v obraně zabezpečení, ale takhle zkrátka chceme hrát. Defenzivní hru v tuhle chvíli nevidím jako problém a třeba stopeři podávají nejlepší výkony v týmu.

Blíží se konec přestupového období. Plánujete ještě posílit?

Poslední dva nebo tři dny probíhalo několik hodně intenzivních jednání, oslovili jsme asi sedm hráčů, ale nakonec nic z toho nedopadlo. Teď řešíme jednu zahraniční posilu na levou stranu, která by mohla dorazit během zítřka, u něj to myslím dopadne. Potom je v jednání další hráč ze zahraničí, ale tam to nebude tak rychlé.

Příští týden bude první reprezentační přestávka. Jak zatím hodnotíte sezonu?

Většinou mám z téhle první pauzy hrůzu, protože do ní vstupujeme v dobrém rozpoložení a ti hráči poté vypadnou z rytmu, ale tak to zkrátka je. Momentálně jsem ale spokojený, postoupili jsme do skupiny Evropské ligy, v lize podáváme konstantní výkony a mrzí mě pouze zaváhání s Jabloncem. Tým trénuje velice dobře a mám z něj lepší pocit než v loňské sezoně. Ale pořád máme na čem pracovat, ať už jsou to venkovní zápasy nebo začátky poločasů.