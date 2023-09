Slavia našla náhradu za Juráska. Ze Sepsi přichází rumunský bek Dumitrescu

Dumitrescu by měl přijít jako náhrada za produktivního leváka Davida Juráska, který v létě přestoupil do Benfiky Lisabon jako jeden z nejlepších hráčů v kádru Slavie.

Rychlonohý rumunský mladík podepsal v Edenu čtyřletou smlouvu.

Přichází z rumunského Sepsi, kde strávil tři sezony. Naposledy si zahrál závěrečné předkolo Konferenční ligy proti norskému Bodö/Glimt a připsal si jednu asistenci.

„No time for video games. This is the real ball.“ ❤️‍🔥 pic.twitter.com/xtIHGJo4g3 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) September 4, 2023

„Hledali jsme alternativu na levou stranu obrany, kde chceme zvýšit konkurenci. Cítíme, že hráčů na levý kraj hřiště máme nedostatek. Andrese bereme jako zajímavý příslib, investici do budoucna. Dlouhodobě jsme ho sledovali. Je rychlý, dynamický, se skvělým centrem. Věříme, že ho naši trenéři dokáží ještě zlepšit a zúročí svůj velký potenciál,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

„Pro mě je přestup do Slavie hodně důležitý, beru ho jako velký krok dopředu. Mám velkou radost, že jsem tady. Když jsem slyšel o zájmu Slavie, tak jsem nepřemýšlel. Vím, co je to za klub, jaká je tu atmosféra, co je tu za fanoušky, jak skvělá je Praha jako město. Splňuje to všechno, co jsem si přál,“ dodal Dumitrescu.

V Rumunsku pravidelně nastupoval v základní sestavě. Celkem ze své pozice stihl dvě branky a šest asistencí.

Andres Dumitrescu během ligového utkání proti Sfantu Gheorghe.

Zahraniční angažmá už má za sebou z juniorských let, kdy nastupoval za italskou Padovu a švýcarské Lugano. V rezervním týmu tam nakoukl mezi dospělé, ale poté se vrátil zpět do vlasti.

Dumitrescu prošel všemi mládežnickými výběry Rumunska od kategorie U17, naposledy nastupoval v kategorii do jednadvaceti let.

Podle renomovaného webu Transfermarkt má rumunský bek cenovku 650 tisíc eur (asi šestnáct milionů korun).