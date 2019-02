Slavia chystá ještě přestup, láká jabloneckého útočníka Doležala

Je to čerstvá záležitost, Slavia se ozvala v posledních hodinách.

„Kontakovali nás zástupci Slavie, ale hráč je pod smlouvou v Jablonci, takže celá věc je v rukou obou klubů a otázkou jednání,“ řekl hráčův agent Ondrej Chovanec ze společnosti Chovanec Sport Agency.

„Udělalo mi to velkou radost. Pokud by to dopadlo, splnil by se mi sen,“ poznamenal Martin Doležal.

Osmadvacetiletý vytáhlý forvard má za sebou životní sezonu, na podzim dal v lize osm branek, což je jeho rekord za celý soutěžní ročník.

Navíc si velmi dobře vedl v Evropské lize, dokázal se prosadit herně i střelecky, rozhodl závěrečný zápas v základní skupině na hřišti Dynama Kyjev.

Dostal se i do reprezentace.

Je logické, že je středem zájmu elitních českých klubů. Ale je překvapivé, že tento tah udělala zrovna Slavia, klub s velmi nabitým kádrem. Vždyť jen do útoku má Škodu, Olayinku, Matouška, Van Burena, Mešanoviče a Tecla, který je po vážném zranění. Pokud přišel Doležal, zřejmě by některý z nich odešel, nejspíš Mešanovič.

Zdálo se, že Slavia soupisku pro jaro uzavřela, ale zřejmě v posledních dnech přípravy si trenér Jindřich Trpišovský vyhodnotil, že potřebuje podobný typ útočníka jako je Milan Škoda.

Slavia v tomto přestupním období z Jablonce angažovala už Lukáše Masopusta, v létě zase přivedla Jaroslava Zeleného.

Vzhledem k tomu, že transfery mezi oběma kluby byly i dřív, je předpoklad, že dopadne i ten Doležalův.

Nejspíš to však nebude do pátku, kdy Jablonec čeká jarní ligová premiéra v Olomouci. Navíc Jablonec vedle Masopusta prodal Matěje Hanouska do Sparty. Navíc ztratil Davida Lischku, který měl jít rovněž do Sparty, ale při lékařské prohlídce mu zjistily problémy se srdcem. Úvod jara nestihne další opora Michal Trávník, který si léčí poraněné koleno.

Přestupní termín směrem do české ligy končí 22. února.