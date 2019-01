Slavia se hrne za titulem. Ale musíme dál hledat chyby, velí kouč

Skupinka sportovců seběhne z kopečka, projde brankou a už vybíhá na dokonale zastřižené tréninkové hřiště.

Tady, na okraji dvacetitisícového portugalského městečka Lagos, fotbalová Slavia už přes týden dře, aby na jaře uhájila čtyřbodový náskok a mohla si splnit sen.

Oslavit na konci května titul, ke kterému má z celého ligového pelotonu po podzimu nejblíž.

Nebýt prvního dne, kdy obránce Bořil v bagu při nešťastném střetu zlomil nos kouči Trpišovskému, dalo by se říct, že všechno klape podle plánu. Hlavní zimní šichtu - nabírání kondice - si slávisté odbyli už na předchozím soustředění ve španělské Marbelle, v Portugalsku drilují spíš herní návyky.

Ačkoli...

Pohodový režim taky vypadá jinak. Trénink začíná tím, že hráči dlouhé minuty krouží kolem hřiště, a když asistent Houštecký zavelí, prokládá se běh ostrým sprintem.

„Aspoň někdo si užije balonek,“ odfrkne v běhu obránce Vladimír Coufal směrem k masérům, kteří mezitím trénují na interní turnaj v břevínkách: snaží se z vápna trefit horní tyč branky.

Nakonec si i Coufal a spol. míč užijí dosyta, protože během chvilky už se ve skupinkách cvičí presink, souhra na malém prostoru a střelba.

Do cvičení se často zapojuje i Houštecký a druhý asistent Köstl, v brance sebou zase mrská trenér gólmanů Štěpán Kolář.

„Jsou soutěživí, mají do toho chuť, fotbal je baví. Jsme rádi, že to tak je, i pro nás je to zpestření,“ oceňuje stoper Ondřej Kúdela. „Prožívají to, hecují, což nás posouvá dál.“

Když Slavii sledujete zblízka, rychle vám dojde, proč podzimem proplula s pouhými dvěma ligovými porážkami. V týmu vládne pohodová nálada, neexistují spory a hádky, protože každý ví, na čem je.

Trpišovský a jeho kolegové s hráči často mluví mezi čtyřma očima. Když někdo nehraje, vždycky ví proč. A také dobře ví, na čem pracovat, aby se situace změnila.

Hlavní kouč i asistenti tráví spoustu času u videí, které pro ně stříhá analytik. Proto v Lagosu nechali přímo na hřišti postavit provizorní věž, aby se hřiště dalo snímat z výšky a měli o každém pohybu dokonalý přehled.

Po večerech do detailů rozebírají záznamy ze zápasů i tréninků a pracovitostí se už rok úspěšně snaží nakazit všechny okolo. Důkaz? Řada hráčů v Portugalsku využívá i dobrovolné tréninky, během kterých s kondičními trenéry či asistenty pracují na vylepšení nedostatků.

„Nesmíme si myslet, že je všechno dobře. Musíme dál hledat chyby,“ vyhlašuje Trpišovský.

PO OPERACI NOSU. Trenér Jindřich Trpišovský (vlevo) udílí pokyny na slávistickém soustředění, které pro něj začalo zraněním v obličeji.

V neděli slávisté v prvním opravdu ostrém testu na jaro těsně prohráli se Salcburkem, se kterým se potkávají v hotelu a střídají se na tréninkovém hřišti. V pondělí splnili povinnost a hravě si poradili s juniorkou anglického Brentfordu (4:0).

A páteční generálka s Rosenborgem Trondheim už může naplno ukázat, jak připravení jsou na jarní řež o titul.