Vše je jen v našich hlavách, ví karvinský záložník Bukata

Šestadvacetiletý Bukata před Karvinou působil v italském Beneventu, hrajícím sérii B, polském Piastu Gliwice a MFK Košice.

Proč to opět nevyšlo?

Neměli jsme pořádnou gólovku, spoustu standardek jsme jen tak odevzdali soupeři. Při centrech v šestnáctce prakticky nikdo není nebo to špatně kopneme. Standardní situace přitom hodně trénujeme. Ale přijde utkání a vypadá to úplně jinak.

A proto doma nevyhráváte?

Doma ztrácíme důležité body. Stále si říkáme, že už konečně musíme na našem hřišti před našimi fanoušky vyhrát. Jenže znovu to nevyšlo. Hráli jsme špatně.

V čem je problém?

Máme spoustu zbytečných ztrát, nedostáváme se do šancí, málo střílíme, nemáme klid při zakončení. Je to jen v našich hlavách. Musíme se z toho dostat sami, vypořádat se s tím. Doma moc chceme ty body získat, ale nedaří se nám to.

Stejně jako Liberec v šestém kole, tak i Slovácko hrálo proti vám zhruba posledních dvacet minut bez vyloučeného hráče. Ani jednou jste přesilovku nevyužili...

... A teď jsme ještě dostali i druhý gól po našich hloupých chybách. Hrát proti deseti je velká výhoda. Dvacet minut bylo hodně času. Chtěli jsme to zlomit, otočit to. Strašně jsme chtěli, ale zase to nevyšlo.

Po výhře ve Zlíně 4:1 jste už ve třech zápasech nedali gól. Schází vám lepší finální přihrávky, nebo větší důraz v koncovce?

Chybí nám hlavně lepší zakončení a snaha se do něj dostat. Zastavíme se před šestnáctkou a to je konec. Přitom máme i hodně standardek, které nevyužijeme. Hodně centrů, ze kterých nic není. Na tom musíme zapracovat, abychom se prosadili. Jinak je vše úplně zbytečné.

A k tomu dostáváte i laciné góly, že?

Hráči Slovácka se ke svým gólům dostali velmi jednoduše, což pramenilo z toho, že děláme individuální chyby. To nás zase stálo body.

Je těžké se po každém nevydařeném domácím utkání zvedat?

Nejhorší je, že moc chceme před našimi fanoušky uspět, a nedaří se nám to. Musíme naše špatné výsledky co nejdříve zlomit, jinak bude zle. Každý zápas je pro nás důležitý.