Plzeň dohraje ligu bez Tvrdoně. Na vině je zranění ze zápasu proti Slavii

„Marián má silně pohmožděnou ruku s tržnou ranou, která si vyžádala několik stehů. Po vyšetření klubovými lékaři je jasné, že již nebude moci zasáhnout do tréninků ani do zbývajících dvou zápasů,“ uvedl mluvčí klubu Václav Hanzlík.

Pro Tvrdoně to byl třetí start v tomto ligovém ročníku. „Byl to nesmyslný zákrok. V takové situaci by měl být větší respekt ke gólmanovi, který jde do souboje rukama,“ řekl po zápase plzeňský kouč Michal Bílek. „Hodně mě to za něj mrzí, protože dostal po dlouhé době příležitost a na začátku zápasu vypadal skvěle,“ uvedl.

Plzeň, která Slavii podlehla 1:2, už má jisté třetí místo.