Věřím, že v Karviné první liga zůstane, říká Janečka

Univerzálnost a nezdolná fyzická kondice jsou obrovské přednosti Marka Janečky. Minule v utkání s Olomoucí (1:1) se už po deseti minutách, když se zranil stoper Pavel Dreksa, přesunul na jeho místo.

„Před zápasem s Olomoucí jsme se bavili s trenérem, že Gigli (Ndefe) dostal čtvrtou žlutou, takže je možnost, abych místo něj šel na pravý kraj obrany,“ uvedl Marek Janečka.



Tam jste nechtěl?

Pořád tvrdím, že budu hrát tam, kde mě trenér postaví, ale to jsem mu řekl, ať se nezlobí, že nemám zájem běhat osmdesát pět minut bez balonu... Ale srandoval jsem, vybírat si nemůžu. S trenérem však mám trochu nadstandardní vztah, takže jsem zůstal v záloze.

Jenže brzo jste se stáhl do středu obrany, což pro vás nebylo nic nového, že?

Ne, už mě to nepřekvapuje. S věkem se hráči posouvají dozadu. V mém případě to však je taková harmonika. Jdu dopředu, vrátím se do zálohy a ještě hlouběji do obrany. Ale jsem rád za každou minutu na hřišti. Bude mi třicet sedm let, ale cítím se dobře.

S trenérem Jurajem Jarábkem se znáte ze Slovenska. Už jste pod ním někdy uprostřed obrany hrával?

Pod ním jsem tam začal nastupovat pravidelně, když si mě vytáhl do druhé ligy ve Zlatých Moravcích, a hrál jsem tam i celý čas po postupu do první ligy. Až později jsem se přesunul na pravého obránce nebo záložníka.

Před sebou máte závěrečné utkání podzimní části soutěže v Liberci. Co od toho čekáte?

Víme, že Liberec je především doma nepříjemný, nebude nás čekat nic lehkého, ale pokusíme se vydolovat, co se dá. Přes zimu se pak musíme dobře připravit, protože na jaře to ještě bude tvrdý boj. Ale věřím tomu, že první liga v Karviné zůstane.

Situace je ale hodně zlá, že?

Ano, to víme, ale ještě horší by bylo, kdybychom minule s Olomoucí doma nevyrovnali a nezískali ani bod.

Jenže byl to už váš devátý zápas na domácím hřišti, který jste v této sezoně nevyhráli. Už se vám stalo, abyste na svém stadionu tak dlouho nezvítězil?

Ne. Už dvakrát jsem v kariéře zažil, že jsme se zachránili v posledním kole. Ale bez výhry na podzim... To si nevybavuji. Uděláme vše pro to, abychom ligu udrželi. Bylo by špatné, kdybychom fungující klub se zázemím a pěkným stadionem poslali do druhé ligy. Záleží jen na nás.

Není divné, že byť jste doma ani jednou nevyhráli, tak nejste úplně odepsaní, že na dvanácté Bohemians ztrácíte jen pět bodů?

Nějaké body jsme uhráli venku a po bodu jsme sbírali i doma (osm získali na cizích hřištích a pětkrát remizovali doma – pozn. red.). Musíme se z toho sebrat a holt začít doma vyhrávat v roce 2020. Snad pro nás ten rok bude pozitivnější.

Jenže to budete muset začít střílet góly. Vždyť v minulých osmi kolech jste dali jen dva. A oba Ondřej Lingr.

Nejsme v lize jediní, kdo se potýká s koncovkou. Opava je na tom ještě hůře, ale my se díváme na sebe. Něco s tím musíme udělat. S trenérem nějaké věci probíráme. Ve svém věku se už na fotbal divám jinak. Je nám jasné, že potřebujeme posilu do útoku.

Takže vám chybějí útočníci?

Pro mě za mě, ať dá gól třeba brankář z výkopu, nebo ať si soupeř vstřelí vlastňáka. Náš problém je finální fáze, tam nemáme kvalitu. Ale je pravda, že nám schází hráč, který za sezonu nastřílí takových sedm gólů.