Z Gruzie se těžko přestupuje, tvrdí zlínská posila Hlinka

Do Torpeda Kutaisi odešel v létě, aby si vyzkoušel zahraniční angažmá a zahrál evropské poháry. Teď je slovenský záložník Marek Hlinka rád, že je zpátky v české fotbalové lize. Zlínu je za šanci vděčný. Baník, odkud v létě do Gruzie zamířil, ho nechtěl.

„Pokoušeli jsme se kontaktovat Baník, ale ve středu zálohy mají na můj post Adama Jánoše. Můžou tam hrát i Mešaninov se Šindelářem, takže tam cesta nevedla. Bylo to pro mě zavřené,“ prohodil osmadvacetiletý středopolař.

O to více vás muselo potěšit, že jste ve své zlínské premiéře vyhráli v Ostravě, že?

Šel jsem do utkání trochu s obavami, protože jsem nevěděl, co můžu po dlouhé pauze očekávat. Byl jsem překvapený, že jsem vydržel celý zápas na hřišti. I když jsem měl dobře natrénováno, zápas je něco jiného než trénink. Utkání jsem si užil. Vítězství byla sladká tečka.

Pro Zlín po šesti porážkách. Už je lepší nálada v kabině?

Je trošku klid. Ale jak říká trenér: Jedna vlaštovka léta nedělá. Sami jsme viděli, že výkon byl dobrý. Máme na čem stavět. Od toho se musíme odpíchnout.

Dnes hostíte Duklu, kde jste také hrál. Je to extra motivace?

Že to takhle vyšlo, je rarita. Ale v Dukle jsem hrál dávno. Hodně hráčů se změnilo, zůstalo jich jen pár. I když je Dukla poslední, nemůžeme ji podcenit. V české lize je každý zápas těžký.

Zlín - Dukla Sledujte od 15.00 online.

Ve Zlíně jste chvilku. Jaké jsou vaše dojmy?

Město pořád poznávám. Proti klubu nemám žádné výhrady. Jsem rád, že mě spoluhráči přijali mezi sebe. Cítím se tady velmi dobře.

Berete to tak, že Zlín vám zachránil jaro?

Dá se to tak říct, protože příležitostí moc nebylo. Rozhodně bych nehrál tak kvalitní ligu jako českou. Z gruzínské ligy se někam těžko přestupuje. Sice jsou tam výborně individuálně vybavení hráči, ale liga nemá takový kredit, není na očích.

Proč jste tedy zvolil Gruzii?

Předtím jsem hrál jenom v Česku, byla to pro mě výzva. Úlohu také sehrálo předkolo evropských pohárů. Nikdy jsem je nehrál. To mě lákalo, měli jsme zajímavé vylosování. Finanční prostředky byly také nesrovnatelné. Chtěl jsem si vyzkoušet dobrodružství, ale ukázalo se mi, že to nestojí za to. Byla to až moc velká exotika. Raději budu hrát kvalitnější ligu v lepších krajinách i za méně.

Věděl jste už během podzimu, že budete chtít smlouvu ukončit?

Iniciativa nevzešla z mojí strany. Ke konci podzimu naznačovali, že by měl odejít čínský sponzor a že neví, jestli to finančně utáhnou. Pak už jsem začal přemýšlet, že kdyby měly nastat ještě ekonomické problémy, tak bych to psychicky nedával už vůbec.

Blízcí návrat také uvítali, že?

Měl jsem s sebou snoubenku. Pro ni to bylo ještě těžší. Já jsem aspoň chodil na tréninky a dokázal jsem se uvolnit. Spolu jsme tam přežívali, podporovali se navzájem. Když jsme mohli, jeli jsme na výlet do hor nebo k moři. To nás drželo nad vodou. Teď jsem v lize, kterou znám, v zemi, kde jsem žil. Žádná jazyková bariéra, mám to kousek domů. Jsem spokojený.