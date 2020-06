Los nadstavby: Slavia začne na Baníku, hned poté vyzve Plzeň

Skupina o záchranu a baráž SKUPINA O ZÁCHRANU

1. kolo, sobota 20. června 15.30

Teplice vs Karviná

Příbram vs Olomouc

Zlín vs Opava 2. kolo, úterý 23. června 17.30

Olomouc vs Teplice

Zlín vs Příbram

Karviná vs Opava 3. kolo, neděle 28. června 14.30

Olomouc vs Karviná

Teplice vs Zlín

Opava vs Příbram 4. kolo, sobota 4. července 17.00

Opava vs Olomouc

Příbram vs Teplice

Zlín vs Karviná 5. kolo úterý 7. července 18.00

Olomouc vs Zlín

Teplice vs Opava

Karviná vs Příbram BARÁŽ

1. zápasy

úterý 14. července 18.00

3. tým druhé ligy vs 14. tým první ligy středa 15. července 18.00

15. tým první ligy vs 2. tým druhé ligy 2. zápasy

sobota 18. července 17.00

14. tým první ligy vs 3. tým druhé ligy neděle 19. července 17.00

2. tým druhé ligy vs 15. tým první ligy