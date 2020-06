Velké týmy taková utkání vyhrávají s čistým kontem, měl radost Guľa

Plzeň tak ztrácí na vedoucí Slavii před startem nadstavby šest bodů. Dalo by se říct, že proti snad až předem odevzdané Olomouci přidala v současné situaci „povinné“ vítězství, domácí kouč Látal totiž šetřil opory.

Ani Guľa nenasadil nejsilnější možnou sestavu, v tomto případě však byly na vině zdravotní problémy. Nehrál Limberský, Řezník ani Čermák, na konci se navíc zranil Hejda. „Jde okamžitě na vyšetření,“ oznámil trenér Viktorie.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Výhra, tři body. Zamlouval se vám i výkon vašeho celku?

Ukázali jsme mentální sílu, hlavně pak v závěru zápasu. Odehráli jsme velmi solidní úvodní poločas, pak ale soupeř vysunul presink. Chyběl nám klid v koncovce, zabijácký instinkt. Velké týmy však taková utkání vyhrávají s čistým kontem. Do vyložené šance jsme Olomouc nepustili.

Už jste na hráčích viděl únavu z náročného programu?

Nedrželi jsme tolik míč, chyběla nám dynamika. Třeba Kopic tam měl dobré náběhy, ale potřebovali jsme přesnější přihrávky.

Jak se vám líbila ligová premiéra Ivána Díaze? Odehrál zhruba půlhodinku...

Jsem rád, že jsme mohli využít dalšího středního záložníka, který má potenciál. Naskočil slušně, ale v porovnání s ostatními to nebylo tak silné, což je přirozené. Kdyby odehrál předtím víc minut, bylo by to jiné, ale další hráči ho svými výkony na hřiště nepustili. Bylo cítit, že směrem dopředu dokáže být ještě lepší. Je dobře, že dostal šanci. Hrát poprvé českou ligu, navíc v takovém zápase za jednogólového vedení... Sehraje to roli.



Je pro vás v současnou chvíli podstatnější liga, nebo domácí pohár, kde jste v semifinále?

Pořád zůstává prioritou vyhrát ten nejbližší zápas. V lednu jsme mluvili o tom, že hlavní je pro nás pohár. Je skvělé, že výkony mužstva nás nechávají ve hře v obou soutěžích. Uděláme maximum, abychom středeční duel se Spartou zvládli a vrátili se do Olomouce na finále.

A jak to vypadá se zraněnými, které jste nemohl tentokrát využít?

Čermák a Limberský by snad měli být ve středu připravení. Jak to bude s Řezníkem, teprve uvidíme. Hejda musel ke konci zápasu vynuceně střídat, takže jde okamžitě na vyšetření. Navíc k dispozici už bude opět Chorý. Jsme motivovaní a myslím, že energie rozhodovat nebude. Půjde o momentální nastavení.