Trpišovský: Konečně volnější týden, se Zlínem jsme dohrávali silou vůle

„Strašně náročný zápas, který jsme si sami udělali ještě těžší neproměněnými šancemi,“ pustil se do hodnocení. „Zlín byl zejména v prvním poločase pohyblivější než my, lépe jim šly nohy, soustředili se na obrannou fázi, ze které vyráželi do protiútoků.“



„Z naší strany to byla hra do plné obrany, potřebovali jsme si ten zápas gólově otevřít dřív, což se nám nedařilo. Naštěstí nám pomohl dobrý příchod střídajících, ale závěr už jsme dohrávali trochu silou vůle. Bylo to složité fyzicky i psychicky. Jsem rád, že mužstvo obstálo.“

A na prvním místě tabulky si udrželo šestibodový náskok. Věděl jste o vedení Plzně v Olomouci?

Vůbec ne. Nesledoval jsem nic a soustředil se jen na naše utkání. Víme, že máme všechno ve svých rukách, že když vyhrajeme první dva zápasy nadstavby, můžeme slavit. Láká nás získal titul co nejdřív.

Začínáte ale těžkým duelem v Ostravě, kde jste ve středu po boji remizovali. Přijde vám vhod první volný týden?

Rozhodně, protože jsme ve stavu, kdy jsou někteří hráči hodně přetížení a hrají s různými indispozicemi. Poprvé od doby, kdy jsme znovu odstartovali, bude prostor i pro den volna, budeme mít možnost doléčit šrámy a také změnit typologii tréninků a vůbec celý režim. Vítaná věc, zvlášť před zápasem na Baníku, kde to pro nás bude ohromně důležité.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Podezreni na zlomeninu u Ondreje Kudely se nastesti v UVN nepotvrdilo. Kudy, drz se, nutne Te potrebujeme! oblíbit odpovědět

Jak je na tom stoper Kúdela, který chvíli před pauzou odkulhal ze hřiště a do druhého poločasu už nenastoupil? Jaroslav Tvrdík uvedl, že se v nemocnici nepotvrdilo podezření na zlomeninu.

Ale nevypadalo to vůbec dobře. V prvních momentech se skutečně zdálo, že by to mohlo být zlomené. To místo měl hodně bolestivé, ale rentgen byl v první fázi naštěstí čistý. Otok na nártu je však pořád výrazný, ještě půjde na kontrolní vyšetření, jestli tam není nějaký jiný problém. Uvidíme. Moudřejší budeme ve středu.

Na závěr zápasu se Zlínem jste do útoku nasadil netradičně stopera Frydrycha – improvizace, nebo připravené řešení?

Od každého trochu. Protože jsme měli vykartovaného Standu Tecla i Júsufa, byla to jedna z možností. Druhou bylo, že při střídání Petara Musy pošleme na hrot Lukáše Masopusta a trochu přeskupíme zálohu. Vzhledem k výškové převaze, kterou Zlín měl a zvýraznil ji v závěru příchod Jawa, jsme však potřebovali na hřiště dostat právě Frýďasovy centimetry.

Od pondělí bude na fotbalových zápasech povolena přítomnost 2500 lidí, těšíte se konečně na fanoušky?

Těším se moc, podle mě bylo dneska pozdě... Jen doufám, že když už se stadiony otevřou, dostane se na ně opravdu co nejvíc lidí. Za mě, když vidím zavřený a narvaný obchoďák a pak koukám na otevřený stadion, tak doufám, že se k tomu přistoupí nějak rozumně. Kvůli lidem přece fotbal děláme.