Útočník dohrával v bráně. Měl jsem víc kontaktů s míčem, říkal Táborský

Na postu gólmana musel zaskočit, neboť Jaroslav Drobný se v 88. minutě zranil. Českobudějovičtí sice měli na hřišti jen tři nové hráče, byť nově jich mohou vyměnit pět, jenže každého střídali zvlášť, takže vyčerpali povolenou kvótu.

Českobudějovický trenér David Hořejš přiznal, že moc neřešil, kdo z fotbalistů v poli půjde chytat.

„Hlavně se mi honilo hlavou, aby Drobného zranění nebylo vážné, protože to je pro nás klíčový hráč. Ten kdyby měl vypadnout, tak by to byl obrovský problém,“ řekl Hořejš.

„Zkušenosti z brány mám minimální. Nejvýše se do ní postavím po tréninku, když se hecujeme,“ přiznal Ivo Táborský.

„Nechci se však o tom chytání bavit. Jsem hlavně hráč. Šel jsem jen ke střídačce pro dres, abych ho podal někomu ze spoluhráčů, ale řekli mi, ať tam vlezu.“

Tak si pětatřicetiletý Táborský natáhl brankářský dres, navlékl si rukavice a odbyl si brankářskou premiéru. Přitom na hřiště nastupoval do útoku v 81. minutě místo Ivana Schranze.

„Než jsem šel do brány, tak jsem snad neměl ani jeden kontakt s míčem,“ uvedl Táborský. „V bráně jsem jich měl docela dost.“

Přesto v závěru při přímém kopu hostů ve snaze vyrovnat vyrazil do útoku.

„Bylo to už jen o tom, zda se nám podaří ze standardky vyrovnat, nebo nám utečou. Bohužel nastala druhá varianta,“ povzdechl si Ivo Táborský, který prohrál sprinterský souboj s Bojanem Dordićem, jenž dával druhý gól Opavských do prázdné branky.