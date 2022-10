Bylo tam vše. Chyběly jen centimetry, říkal Almási po porážce s Budějovicemi

Jaký to pro něj byl zápas? „Těžký. Neumím to jinak říct,“ odpověděl Ladislav Almási, který se vrátil po zranění kotníku. „Byl to zápas, v němž bychom gól nedali, ani kdybychom hráli tři hodiny. Měli jsme dvacet střel. Brankář měl i štěstí, protože tam bylo několik břeven a tyček. Mě vychytal asi čtyřikrát. Měli jsme dát gól dřív. Bohužel den blbec.“

Jak jste viděl všechny ty vaše šance?

U té své první jsem měl míč zpracovat a zakončit, ale myslel jsem si, že nejsem sám, takže jsem střílel hned. Hlavičku mi gólman pěkně chytil stejně jako další dvě střely. Asi jsem to mohl trefit lépe, ale ani jedno zakončení nebylo špatné. Musím pochválit jejich brankáře (Martin Janáček). Jednoznačně nejlepší hráč Budějovic.

A co příležitosti vašich spoluhráčů, jichž také bylo dost?

Skákalo nám to po čáře. Jak říkám, den blbec. Chcete až moc, a holt vám to tam nespadne. Přesně takové to utkání bylo.

Chyběl vám větší důraz?

Kdo hrál fotbal, ví, že takové zápasy prostě jsou. Minule na Spartě jsme jednou vystřelili a dali gól. Sparta se tehdy asi cítila tak jako my teď. Tlačila, tlačila, ale gól nedala. Dneska jsme měli převahu my, a také jsme se trefili jen jednou.

Až moc chceme. To je největší problém. Venku jsme uvolněnější. Ladislav Almási, útočník Baníku

Přesto, neměli jste být důraznější?

Důraz tam byl. Bylo tam vše, ale jde o centimetry... Dát pět gólů, nikdo by nic neřešil. Jenže to se nestalo.

Českobudějovičtí vám oba góly dali na začátku poločasů. Čím to bylo?

Inkasovali jsme z ničeho. Soupeř využil naše dvě chyby. Je to škoda, ale nebylo to o obraně. Měli jsme proměnit šance, aspoň tři.

Je pozitivní alespoň to, že jste se na rozdíl od předchozích prohraných

domácích zápasů do gólových příležitostí tentokrát dostali?

To ano. Fotbal vám někdy vezme, jindy vrátí. Se Spartou nám přidal, s Budějovicemi sebral. V příštím zápase nám to, doufám, zase vrátí. Věřím, že když takto budeme hrát v Liberci, padne to tam.

Do ligy jste se vrátil po tom, co jste odehrál šedesát minut v pohárovém utkání v Kroměříži. Už jste zdravotně v pořádku?

Cítil jsem se super. Až jsem byl překvapený. Klidně jsem mohl dát hattrick. Bohužel. Na první zápas to nebylo zlé. Budu makat, pracovat, co budu moci, abych byl co nejdříve ve formě.

Jenže doma Baník nevyhrává, což je zlé, že?

Těžko se mi to hodnotí, když jsem doma hrál poprvé v sezoně. Ale co jsem viděl z tribuny, byli jsme až moc nervózní. A až moc chceme. To je největší problém. Venku jsme uvolněnější. Mám však za sebou teprve první zápas, takže to nemůžu úplně hodnotit.

Můžete popsat vaše zranění?

Šlo o kostičku v kotníku, kloub dostal úder a byl poraněný. Nikoli zlomený. A tyhle záněty se těžko hojí, špatně se to prokrvuje. Co druhý týden jsem začínal, ale nešlo to. Takhle to pokračovalo dva měsíce. Pomohly mi speciální vložky do bot. Jsem v pohodě a doufám, že mi to vydrží, protože chci hrát. Je to něco jiného než sám trénovat v posilovně.

Kotník si bandážujete?

Ne. Posiluji ho, aby šlachy i kotník vydržely, aby byly silné. Věřím, že to už bude dobré.