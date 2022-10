Střel dost, gól jeden. Baník zase prohrál. Radši bych bral body, ulevil si Vrba

„První minuta prvního poločasu a pak hloupá rozehrávka na začátku druhého. Na druhou stranu – to, co jsme nedali... V útočné fázi jsme odehráli možná nejlepší utkání na domácím hřišti, ale prohráli jsme 1:2. Jsem samozřejmě zklamaný, že z takového zápasu nemáme ani bod. Je to špatné,“ pravil zklamaně kouč Baníku Pavel Vrba.

Jeho svěřenci totiž soupeře přestříleli. Kuzmanovič i Tijani trefili břevno, spoustu výtečných zákroků předvedl českobudějovický gólman Martin Janáček. „Šancí jsme měli opravdu spoustu, za mého působení si takové utkání nevybavuju. Z předfinální fáze nebo z nasazení nemůžeme být zklamaní, mrzí nás finální fáze,“ podotkl Vrba.

„Ani nevím, kolikrát to bylo,“ vzpomínal gólman Janáček na momenty, kdy mu pomohla branková konstrukce.

„Byl jsem úplně v transu a snažil jsem se soustředit sám na sebe. Vím, že jedna tyčka tam byla potom, co střílel Tiji (Tijani), se kterým jsem na jaře byl v Táborsku. Trefilo mě to do nohy, do ruky a šlo to do tyčky a pak se to vykutálelo po čáře pryč. Pak ještě vím, že jsem se tam nějak přesouval a už na kolenou jsem to, ani nevím jak, konečky prstů dal na břevno,“ popisoval českobudějovický brankář.

„Radši bych bral body než patnáct střel na bránu, patnáct rohů a jeden gól. Statistika hovoří jasně: bylo to naše nejofenzivnější utkání v sezoně. Ale produktivita byla špatná, mrzí mě to, protože za výkon jsme si body zasloužili,“ konstatoval trenér Vrba. „Nemám statistiky z minulých zápasů, ale až na držení míče jsme proti Budějovicím byli v dalších věcech lepší. Přesto pak vidíte, že nakonec rozhoduje efektivita a nedůraz. Soupeř naopak dokázal šance využít.“

Naopak splněnou taktiku si pochvaloval českobudějovický kouč Jozef Weber. „Chtěli jsme využívat brejkové situace. Měli jsme dobrý vstup, dali krásnou branku, drželi jsme Baník daleko, ale i tak měl Almási velkou šanci. V závěru první půle nás sice Baník dostal pod tlak, ale do druhého poločasu jsme vstoupili zase aktivně a byla z toho branka. Čmelík zakončil výborně,“ zmínil Weber.

Baníku nepomohl ani forvard Ladislav Almási, který se vrátil do sestavy po zranění. Kouč ho nasadil od začátku utkání. „Co se týká fyzické kondice a kvality, tak manko dohnal. Možná mu malinko chybí jistota ve finální fázi, protože nějaké příležitosti bohužel neproměnil. Kdyby měl za sebou více zápasů a větší sebevědomí, třeba by mu tam něco spadlo,“ dodal Vrba.