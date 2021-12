Sudí z odposlechů? Komise vyčkává. Kluby vidí chyby, ale už ne tendenčnost

Přitom už teď je zkušených a kvalitních rozhodčích v Česku nedostatek.

„Budeme respektovat, s čím etická komise přijde. To je orgán, jenž má celou záležitost řešit a my budeme pracovat s informací, kterou od něj dostaneme,“ podotkl Radek Příhoda na středečním setkání s novináři.

Když v létě coby předseda-reformátor vládu nad českými sudími přebral a pečlivě zvažoval, která jména na listinu pro první a druhou ligu zařadí, nenapadlo ho, že po půl ruce bude muset seznam zřejmě znovu významně proškrtat.

„Nechci spekulovat, kolika lidí by se to mohlo dotknout,“ uvedl neurčitě šéf sudích. „Ovšem kredit nám to coby rozhodčím pochopitelně sráží.“

Mezi těmi, kteří podle policejního spisu s názvem Akce Šváb byli v minulosti v čilé komunikaci s Romanem Berbrem či Romanem Rogozem, hlavními postavami kauzy údajné fotbalové korupce, jsou například i hlavní rozhodčí Ondřej Ginzel či asistent Lukáš Matoušek. A přímo či nepřímo se objevují i další ze současné listiny pro profesionální soutěže.

Ty, jejichž jména se v posledních dnech objevila v souvislosti s celou kauzou v médiích, komise rozhodčích na poslední prosincové zápasy nedelegovala, což bylo dočasné řešení.

Ale co když o pět šest nebo i více sudích přijde nastálo?

Největší vítězství? Kluby už necítí tendenčnost

V rámci – už nyní poddimenzovaného – českého rozhodcovského stavu může snadno nastat výrazná personální nouze. Zvlášť, když po podzimu ukončil kariéru Ondřej Pechanec, jeden z nejzkušenějších tuzemských sudích.

„Řekl nám, že je z fotbalového prostředí vyčerpaný,“ oznámil Příhoda a dodal: „Překvapilo nás to. Za jeho služby mu však chceme poděkovat.“

I proto teď komise z třetí nejvyšší soutěže vytáhne čtyři nebo pět nováčků. Ti však zatím nemají potřebné zkušenosti ani dokončené školení, aby mohli rozhodovat zápasy s asistencí VAR. Začnou proto ve druhé lize.

Šéf českých rozhodčích Radek Příhoda a jeho kolega z komise Libor Kovařík během prosincového setkání s novináři v sídle fotbalové asociace v Praze na Strahově.

„A protože jsou mladí, logicky budou chybovat. Je to riziko, s kterým počítáme a s kterým do toho jdeme,“ říká Příhoda.

„Celkově jako komise bohužel trpíme tím, co se v českém fotbale odehrávalo v letech předchozích. Pro fanoušky, novináře a celé prostředí je složité, když si přečtou konverzace z odposlechů a pak si je dají do kontextu s některou z chyb, která plyne třeba z toho, že je rozhodčí nezkušený,“ přidal Libor Kovařík, člen komise a Příhodova pravá ruka.

„Od začátku je hlavním cílem změnit systém,“ zdůraznil. „Aby se v rámci soutěží postupovalo na základě kvality, ne díky službám a protislužbám. Bude to trvat roky, než se to povede, ale buďte si jistí, že my se v těch odposleších neobjevíme.“

„Naším největším vítězstvím je už nyní zpětná vazba od klubů. Ano, připouštějí, že chyby rozhodčích se dějí, ale že za nimi necítí tendenčnost,“ dodal Kovařík.

Příhoda: Zahraniční sudí na derby. A co kalibrovaná čára?

I vy, pane Příhodo, cítíte, že šly výkony sudích během podzimu nahoru?

Vždycky to může být lepší. Rozhodčí měli dobré i horší zápasy, které se třeba tolik nepovedly, ale ta těžší část je teprve před námi.

Ligové jaro bude napínavé a vyrovnané.

Právě. Takhle vyrovnaná liga nebyla možná deset let, což je skvělé pro fanoušky, média. Ale upřímně říkám, že my z toho radost nemáme: spíš jsou to starosti navíc, protože tlak se zvětšuje, chyby se budou víc rozebírat...

Uvažujete o tom, že byste na exponované zápasy nominovali zahraniční sudí?

Je to určitá varianta, i když jsme se o ní zatím bavili jen v souvislosti s derby. Kdyby se mělo hrát třeba o titul nebo o poháry.

Ze všech stran sklidil velkou chválu za svůj výkon ve vypjatém duelu Baníku se Slavií rozhodčí Dalibor Černý. Příklad pro ostatní?

Pokud bude takových zápasů bude víc, pro všechny jen dobře. S touhle konkrétní nominací jsme šli do rizika, dostali jsme spoustu mailů i zpráv na sociálních sítích, vyčítali nám, že takhle mladého rozhodčího na takový zápas dát nemůžeme. Ale zvládl to skvěle.

Mimochodem, česká liga stále nedisponuje kalibrovanou ofsajdovou čarou, technologií, která dovede postavení mimo hru odhalit na milimetry přesně a po které jste opakovaně volal. Nějaký posun?

Dostali jsme určitou nabídku, docela přijatelnou, kterou bychom chtěli testovat během zimní Tipsport ligy. Je to v řádech milionů korun, ale teprve uvidíme, jestli bude systém kompatibilní s technikou, kterou máme k dispozici nyní. Pokud ano, budeme tlačit na to, abychom ji mohli i v soutěži využít co nejvíc. Všem by nám to moc pomohlo.