Na tahu je Příhoda. Jak kauza Šváb zahýbe s obsazením listin sudích?

Oni jako první pykají za čachry svého bývalého šíbra Romana Rogoze, jedné z hlavních postav mohutné korupční kauzy.

Ta v úterý napsala další díl, po poledni padly první tresty.

Vyšehrad: vyloučen ze třetí ligy.

Rozhodčí Zdeněk Koval, Jiří Musil a Miloš Vitner, kteří se s Rogozem v pražském hotelu Pyramida domlouvali na ovlivnění druholigového zápasu mezi Vyšehradem a Chrudimí: zákaz činnosti ve fotbalu na osm let plus pokuta 25 tisíc korun.

Delegát Miroslav Svoboda: zákaz vykonávat funkci na dva roky.

Korupční kauza kolem Romana Berbra

Možná vás také napadá, že si Etická komise Fotbalové asociace zatím posvítila jen na menší ryby. Ty největší musela nechat plavat, protože Berbr, Rogoz i řada dalších, kteří se do fotbalové černoty namočili, mezitím stihli zrušit členství v asociaci a fotbalové tresty se na ně tudíž nevztahují.

O jejich provinění a sankcích bude rozhodovat až soud, který se může táhnout. Ale fotbal chce čistit rychleji a buďte si jistí, že úterní verdikty rozhodně nebyly poslední. Už dnes vystoupí předseda komise rozhodčích Radek Příhoda a prozradí, jak policejní akce Šváb zahýbe s obsazením listin sudích pro profesionální soutěže.

Beze změn zřejmě nezůstanou, na to se připravte.

Málokdo přesně tuší, jaké karty drží v rukou etická komise v čele s předsedou Janem Eisenreichem. Mohutný vyšetřovací spis o 1800 stranách, do něhož měla MF DNES možnost nahlédnout, je zřejmě jen jednou z nich. Detektivové nasbírali dostatek dalších důkazů, které mohou potopit i mnohem výraznější fotbalové postavy než ty, které si tresty vyslechly v úterý.

Vyšehrad se proti rozhodnutí komise okamžitě odvolal, na což mají do pěti dnů právo i ostatní. Určitě jej využije sudí Vitner, mimochodem sekretár ústeckého krajského svazu, který se pro MF DNES naléhavě obhajoval.

„Ničeho, z čeho jsem byl uznán vinným, jsem se nedopustil. A neexistuje žádný důkaz o opaku,“ přesvědčoval, že s úplatkem ve výši 170 tisíc za pomoc Vyšehradu nemá nic společného. „Jsem v šoku, že etická komise předjímá rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení a vydala takové rozhodnutí. Jsem nevinný, to vím určitě.“

Dá se očekávat, že přinejmenším v podezření - a tudíž dost možná mimo hru - se octnou i někteří ligoví rozhodčí, což jejich šéfovi Příhodovi přidělává starosti. Nejde totiž jen o to, že kauza opět nabourává důvěryhodnost a sudí dál ztrácí kredit. Ačkoli to v kontextu situace asi zní paradoxně, hrozí i pokles profesní kvality, protože rozhodčích, kteří by z fleku skočili do ligy a bez problémů nahradili vyškrtnutá jména moc nenajdete.

Už loni v létě asociace rozjela velkou náborovou kampaň, aby přitáhla nové zájemce, na svaz dorazilo už po prvním měsíci zhruba téměř 900 přihlášek.

Jenže než nová generace sudích doroste, chvíli to potrvá. A teď vážně hrozí, že nebude kde brát. I to je daň, kterou fotbal zřejmě bude muset zaplatit, aby mohl žít v naději na lepší časy.