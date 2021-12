Potrestaný rozhodčí Vitner: Jsem v šoku! O vině má rozhodovat soud

Etická komise mu dlouhou stopku a pokutu 25 tisíc korun vystavila za to, že si podle ní 7. června 2020 nechal spolu s hlavním rozhodčím Jiřím Musilem a kolegou asistentem Zdeňkem Kovalem slíbit od Romana Rogoze úplatek ve výši 170 000 korun v souvislosti s utkáním Vyšehrad - Chrudim (1:3).

Rozhodčí Miloš Vitner

Jak trest vnímáte?

Zatím k tomu nemám co říct, čekám, až mi bude doručeno odůvodnění rozhodnutí. A předpokládám, že budu podávat odvolání proti rozhodnutí etické komise.

Myslíte, že případ neřešila, jak měla?

Já si to nemyslím, já to vím. Ničeho, z čeho jsem byl uznán vinným, jsem se nedopustil. A neexistuje žádný důkaz o opaku. Jsem v šoku, že etická komise předjímá rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení a vydala takové rozhodnutí.

Stále trváte na své nevině?

Rozhodně. Nevinný jsem, to vím určitě. Nechám si vyhotovit odůvodnění jejich rozhodnutí, abych viděl, na základě čeho jsem byl uznán vinným. Podle toho budu podnikat další kroky. Musím využít všechny možnosti, abych dokázal svoji nevinu. Myslel jsem, že o vině nebo nevině rozhoduje pouze soud. Je vidět, že fotbalová asociace má nějaké svoje výklady. Nicméně mě nezbývá nic jiného, než postupovat podle řádů a předpisů, tedy počkat na odůvodnění dnešního rozhodnutí a na základě toho podat odvolání k odvolací komisi. A jít do dalšího kola.

Můžete být konkrétní ve vašem případu kolem zápasu Vyšehrad - Chrudim?

Bohužel nemůžu. I proto se divím, že komise rozhodla. Vždyť já se omlouval z původního jednání, protože nic, co se týká trestního stíhání, nejsem oprávněný sdělovat. FAČR, respektive etická komise mají stejné dokumenty jako já. A v nich neexistuje žádný důkaz, že jsem se měl dopustit toho, z čeho jsem obviněný. Je tam pouze domněnka policie a pouze na jejím základě jsem byl uznán vinným. Rozhodující bude, co bude v odůvodnění. Zatím jsem dostal jen to, co všichni můžou vidět na úřední desce.

Můžete zůstat svazovým sekretářem?

Nevím. Usnesení se týká členství ve FAČR. Členství a pracovně-právní vztah jsou dvě odlišné věci. Záleží na fotbalové asociaci, jak pojme toto rozhodnutí, až nebo jestli nabyde právní moci. To je věc pana generálního sekretáře jakožto mého zaměstnavatele. Zatím jsem s ním nemluvil, má jednání.