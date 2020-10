Dva rozhodčí z kauzy Berbr: jeden na funkce rezignoval, druhého podržel svaz

O Vitnerovi rozhodoval výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Ústeckého kraje a jeho předseda Martin Hrdlička po rokování zvěstoval: „Pan Vitner ve své funkci sekretáře zůstává nadále. Já i celý výkonný výbor ctíme presumpci neviny a do vyřešení celého případu chceme, aby v kraji jako sekretář zůstal. Obvinění, kterému čelí, nemá žádnou spojitost s výkonem jeho zaměstnání na kraji. Práci ve funkci sekretáře vykonává k maximální spokojenosti výkonného výboru, klubů a ostatních subjektů, s nimiž spolupracujeme.“

Vitner se vzdal dvou funkcí, a to lektora pravidel a instruktora rozhodčích. Roli sekretáře zastává coby zaměstnanec Fotbalové asociace České republiky. „Aby pokračoval, na tom jsme se shodli jednomyslně,“ přiblížil Hrdlička. „Debata nebyla vůbec bouřlivá a ani k tomu nebyl důvod. Všichni ho dobře známe a bylo nám vysvětleno, z čeho je obviněný a jak obvinění vnímá. Každý má právo na spravedlivý proces a do pravomocného rozhodnutí se na něho musí pohlížet jako na nevinného.“

Hrdličku překvapilo, že se Vitnerovo jméno objevilo v souvislosti s úplatky. „Věřím, že je Miloš nevinný. Vůbec mi to k němu nesedí.“

Rozhodčí Petr Klupák rezignoval na post místopředsedy výkonného výboru litoměřického svazu. „Nechce zatěžovat sebe, svou rodinu ani výkonný výbor zbytečnými otázkami spojenými se současnou situací,“ uvedl Jan Novotný, předseda litoměřického výkonného výboru. „Kauza nás překvapila a od těchto praktik se distancujeme. Je mi líto, že se to dotýká i našeho okresního svazu. Ovšem neměli bychom spojovat práci pana Klupáka pro svaz s jeho prací rozhodčího,“ tvrdí Novotný; Klupák pracoval i v komisi rozhodčích.

Z odposlechů, které zveřejnily Lidové noviny, vyplývá, že do kauzy by měly být zapleteny i kluby Litoměřicko a Brozany. „Určitě nejsem ten, kdo by se k tomu měl vyjadřovat, protože o tom nic nevím. Informace mám pouze z médií,“ prohlásil Novotný.

On sám ze své funkce odstupovat nehodlá. „Ničím jsem se neprovinil. U nás na Litoměřicku proběhne začátkem příštího roku volební valná hromada, kde se ukáže, zda děláme fotbal v okrese dobře, a¬zda se ubíráme správným směrem. Pokud delegáti rozhodnou, že ve vedení nemám být, budu to respektovat. Každopádně ale hodlám obhajovat svou současnou pozici.“

I Martin Hrdlička říká, že má fotbalu co dát. „Věřím, že v očích okresních svazů a klubů řídíme kraj dobře.“

Klupák podle policejního spisu figuroval spolu s dalšími sudími v uplaceném ovlivnění zápasu Vyšehradu s Líšní, které se nepovedlo. Utkání skončilo remízou a Klupák pak měl podle zjištění policistů vrátit 150 tisíc korun vyšehradskému šéfovi Romanu Rogozovi.

Vitner byl podle vyšetřovatelů součástí rozhodcovského tria, které mělo zajistit výhru Vyšehradu s Chrudimí. Když se to nepovedlo, k předání 170 tisíc korun nedošlo. „Jsem obviněný, musím se hájit, prokázat svoji nevinu. V tu samozřejmě věřím na tisíc procent,“ uvedl Vitner. Ani Klupák se necítí vinný.