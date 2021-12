Vandas z Vyšehradu: Budeme se bránit, neměli bychom trpět za Rogoze

Vandasovi se rozhodnutí zdá ukvapené. Členové komise mu dříve sdělili, že jasno bude až během dubna. „A že budeme přizvaní k dalšímu vyjádření,“ líčí do telefonu.

Nevzdává se víry, že klub, akciová společnost Vyšehrad, bude od skutků svého bývalého sportovního ředitele Romana Rogoze, obviněného v rozsáhlé kauze údajného ovlivňování fotbalových zápasů, osvobozen.

„Teď pro mě bude důležité připravit kvalitní odvolání, pak budeme čekat na verdikt. Budeme se případně soudit i mimo půdu FAČR,“ pokračuje Vandas, „protože pan Rogoz nezavinil to, že jsou takové závěry, že soutěže od první ligy do divize byly zmanipulované.“

Zaujalo mě, jak jste zmínil duben. Proč podle vás etická komise asociace rozhodla rychleji?

Mám pro to své důvody, které nechci prezentovat. Je divné, že máme na odvolání pět dnů přes vánoční svátky, ale dobře... Mám v tom celém jednu osobní výhodu: na celou věc se dívám nestranně, protože jsem v klubu nebyl, a mám zájem i na tom, aby se fotbal vyčistil. Ale myslím si, že tohle je špatný způsob.

Komise deklarovala, že další tresty vynese za týden. Dnešní verdikty působí jako pouhý začátek.

Proto si myslím, že to je ukvapené. Nejdřív vám tam řeknou, že si vás ještě pozvou, pak z jednání není ani zápis a za týden rozhodne etická komise? Přičemž média týden už píšou, jak to bude. To v pořádku není. Jinak já s tím nemám problém, padni, komu padni. Chci se koukat na to, že máme všichni zájem na tom, aby se tyhle věci neděly, ale musí to být opravdu spravedlivé. Ne, že se to hodí na Vyšehrad, pár rozhodčích a jdeme dál. To není dobře pro fotbal.

Jak to myslíte?

Připravuju materiály, které chci předložit svazu i na LFA. Z nějakých věcí jsme se poučili a byl bych rád, aby amatérské i profesionální kluby mohly sebe jako společnosti v budoucnu chránit. Nemůžete dopředu vědět, kdo vám v klubu začne nějak škodit.

Tím jsme se dostali k osobě Romana Rogoze.

Nechci se pouštět do souzení, od toho jsou soudy. Já osobně rozhovory z vyšetřovacích spisů nejen četl, ale i slyšel. Vím, že řada věcí byla v nadsázce. Tím to rozhodně nechci zlehčovat, ale z rozhovorů přeci nemůžou být prezentované jen dvě, tři věty, různé ústřižky z kontextu. Mám spis prostudovaný, znám ho možná i nazpaměť. A mimochodem...

Ano?

Pan Jaroslav Klíma jako prezident klubu měl stovky rozhovorů s panem Rogozem, protože pan Rogoz byl jeho podřízený. Kdyby se ve spisu objevilo jenom něco, tak pan Klíma je obviněný.

Fakt Klíma nevěděl, co Rogoz dělá? Podle policie domlouval delegace rozhodčích, nabízel jim úplatky.

Takové jsou závěry policie. Nevěděl.

Roman Rogoz coby sportovní ředitel Vyšehradu navštěvoval také zápasy dalších týmů. Fotbalový funkcionář a sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz (vlevo) sleduje zápas Slavoje Vyšehrad ve společnosti šéfa komise rozhodčích Jozefa Chovance.

Nevyplývá ze spisů to, že mohl mít minimálně podezření? V odposleších se sekretář Oleg Martinec baví s Rogozem a říká mu, že se Klíma někdy stydí za Rogozovy věci, že by chtěl dělat čistý fotbal.

To by vám mohl říct přímo on. Rogoz byl dříve zaměstnaný i jinde - Poborským, Kotrbou v Budějovicích. Nemyslíte si o něm ty věci, že někoho uplácí a tak dál. Napadne vás, že se ho třeba někdo bojí...

Na druhou stranu, nemělo majitele varovat, že Rogoz v jedné kauze dřív figuroval? Za nabízený úplatek Michalu Klesovi ho sice okresní soud obžaloby zprostil, ale i tak.

Než jsem šel na Duklu, chtěl do té pozice sportovního ředitele pan Klíma mě. Pak i jiné. Někoho na to vzal a rozhodl se špatně, to souhlasím.

Zpátky k usnesení etické komise. Dovedete si představit, že by vaše odvolání nevyšlo? Že by se Vyšehrad ocitl v přeboru?

Už jsem ve fotbale tak dlouho, že si dovedu představit úplně všechno.

Přijímá se ta zpráva o to hůř, že za sebou máte sportovně úspěšný podzim? Čtvrté místo, pět bodů ztráty na vedoucí tým ČFL.

Co bych vám na to řekl... Začal jsem tvořit něco, co mělo hlavu a patu. Víme jasně, že to nebylo spojené s cestou, která je teď Vyšehradu předhazována. Ne. Bylo to sportovní, měli jsme velmi dobré výsledky. Dokládá to i fakt, že jak vyšel verdikt, je velký zájem o naše hráče. (úsměv)

Jak hráči na zprávu o vyloučení ze třetí ligy reagovali? Volali vám hned?

No jasně. Volali mi už během týdne, že takhle bude rozhodnuto, protože to uniklo do médií. Jsem rád, že je to všechno takhle průhledný...

Do Vyšehradu jste přišel loni v prosinci. To už kauza byla v plném běhu. S jakými pocity jste přicházel? Věřil jste, že to pro klub ještě může dopadnout dobře?

Já se nejdřív seznámil s věcmi, které v tu dobu byly dostupné. Nebyli jsme ve statutu obviněného, takže jsme neměli informace. Ty a celý spis jsme dostali až v letos září. Od té doby jsem to začal pečlivě studovat a neshledal jsem v tom, že by společnost měla za jednání svého ředitele trpět. A jestli jsem věřil? Věřím pořád.