Akce Šváb. Detaily ze spisu o korupční aféře kolem Berbra přehledně

Šestnáct let po korupční aféře spojené s žižkovským manažerem Ivanem Horníkem zasáhl český fotbal ještě větší skandál.

Policie pro podezření z uplácení i zpronevěry na podzim 2020 zatkla a stíhá nyní už bývalého místopředsedu fotbalové asociace Berbra, kauza se silně týká i Rogoze. Dalších 18 lidí policie obvinila.

Ve vyšetřovacích spisech se v souvislosti s kauzou objevují různá jména od rozhodčích po funkcionáře, bývalé i současné.

Nové skutečnosti se v médiích začaly objevovat v polovině prosince.

Jan Nezmar V odposleších urážel Tvrdíka, měl Berbr za titul Slavie milion?

Někdejší sportovní ředitel Slavie podle spisu v telefonátech s Berbrem a Rogozem nadával svému šéfovi Jaroslavu Tvrdíkovi, hráče tmavé pleti Simona Deliho s Michaelem Ngadeuem nazval „černými zm..y“.

Součástí spisu je i policejní poznatek, že Berbr mohl mít za titul Slavie z roku 2019 slíbený milionový úplatek.

Tvrdík jakékoli korupční jednání odmítl: „Nikdy jsme se nedopustili nezákonného jednání, neusilovali o ovlivnění rozhodčích v rozporu s pravidly fair play a nikomu jsme neposkytli jakékoliv finanční plnění v této souvislosti.“

Jiří Bílek S Rogozem řešil dárky pro sudí

Ve vyšetřovacím spisu po bývalém sportovním řediteli Slavie rezonuje i jméno toho současného. Jiří Bílek si v době, kdy měl na starosti třetiligový B tým, opakovaně volal s vyšehradským šíbrem Rogozem.

Vyšehrad byl tou dobou sice partnerským klubem Slavie pro rozvoj mladých hráčů, ale Bílek Rogoze podle policistů i žádal o pomoc s rozhodčími.

„Podobné obvinění kategoricky odmítám, není to pravda,“ reagoval Bílek pro iDNES Premium. „Neměl jsem jakoukoli motivaci vytvářet tlak na rozhodčí a ovlivňovat zápasy B týmu.“

Jiří Sabou I hradecký ředitel se zapletl s Rogozem. Kupoval zápas?

Sabou, jeden z nejvýše postavených a stále aktivních prvoligových funkcionářů ve spisu, s Rogozem či Berbrem komunikoval v druholigové éře hradeckého klubu.

Před duelem s Vyšehradem volal prvnímu jmenovanému a objevují se věty jako „Když nám to chcete prodat... Tak v pohodě.“ Nebo „To nechceme, my by jsme to chtěli koupit od vás právě.“

Sabou se v reakci pro iDNES.cz hájil, hlášky o kupování a prodávání zápasů označil za hloupé vtipy: „Mám čisté svědomí. Nikdy k ničemu takovému nedošlo, prostě jsem jen přistoupil na Rogozův styl komunikace a mluvil jsem s ním stejně.“

Opilí sudí v Olomouci Nové detaily k aféře okolo hlavního arbitra Jiřího Houdka

Když v říjnu 2019 Olomouc ve fotbalové lize doma podlehla Českým Budějovicím (1:3), po utkání se nejvíc řešil prapodivný projev hlavního sudího Jiřího Houdka. Padlo podezření, že duel řídil opilý.

Podle policejních odposlechů nebyl sám. A tenkrát nebylo daleko od toho, aby domácí na protest nenastoupili do druhé půle. Martin Wilczek, tehdejší místopředseda komise rozhodčích, o kontroverzní situaci mluvil s bývalým pomezním sudím Jiřím Moláčkem.

„Hráči odmítali nastoupit do druhého poločasu. Láďa Minář měl desetiminutový monolog v kabině k hráčům, že do poločasu musí nastoupit. Jenom pro tebe, Kuba Hrabovský (asistent rozhodčího) v době, kdy kontroloval výstroj hráčů v tom tunelu, není schopen stát, opírá se o zeď a hráči musí chodit kolem něho.“

Jozef Chovanec Poslušného šéfa sudích si Rogoz s Berbrem chválili

„Pepa je dobrej, ne? Mně připadá v pohodě,“ říká Rogoz Berbrovi. „Pepa je v pohodě furt,“ opáčí Berbr. „On udělá všechno, co mu řekneš,“ pochvaluje si Rogoz. „On je prostě voják jako my, není potřeba přemejšlet, vole. Stačí vykonat... Udělá to a ještě na všechny ostatní se.., takže je to dobrej voják.“

Nejvýraznější postavy kauzy a policejního spisu se baví o Jozefu Chovancovi, někdejším legendárním fotbalistovi, co si nevratně zničil pověst prací v komisi rozhodčích.

Když jí šéfoval, mluvilo se o tom, že má blízké vazby na Berbra a Rogoze. Že je vlastně loutkou prvního jmenovaného.

Chovanec to dříve odmítal, vyšetřovatelé ale odhalili naprostý opak.

Výtah do vyšších pater „Dám tě do ligy, jo?“ mohli slyšet poslušní sudí

Vyšehradský sportovní ředitel Rogoz často volal rozhodčím a některým, jako asistentovi Lukáš Matouškovi, říkal věty jako: „Spoléhám na tebe. Moje kariéra je v tvých rukách.“

Ze spisu Šváb vyplývá, že podobně poslušní rozhodčí nasedli do pomyslného výtahu a vyvezli se do vyšších pater fotbalu.

Matoušek a Marek Radina, který se v odposleších také objevuje, pro iDNES.cz a MF DNES obvinění odmítli.

A zase ten Rogoz Ovlivňoval i zápas v žákovské lize

Spis naznačuje, že v režii Romana Rogoze probíhala i baráž o postup do nejvyšší žákovské (!) soutěže v červnu 2019.

Potřeboval, aby jeho Slavoj Vyšehrad nastoupil proti nejschůdnějšímu ze tří možných protivníků. Rovněž se zajímal o to, kdo bude zápas čtrnáctiletých kluků pískat.

„Tak asi nějak takhle proběhne ten los, jak jsme se domlouvali. Jo, aby to takhle bylo. Ty jsi vybral, že to je to (Kladno), jestli máš jinej nápad, tak on to změní,“ cituje spis Akce Šváb šíbra Rogoze.

Julius Lavický Peníze za propagaci filmu měl Rogoz využít k úplatkům

Jakub Štáfek, představitel fotbalového zhýralce Lavického ze seriálu Vyšehrad, nastoupil v rámci propagace chystaného filmu za Slavoj v poháru proti Slavii (0:8).

Tehdy odmítal kritiku, že by se podílel na znevážení soutěže. Ze spisu nyní vyplynulo, že chtěl Rogoz sponzorské peníze za Štáfkův start využít pro „maximální servis na víkend“. Podle policie myslel na úplatky rozhodčím.

„Kdybychom věděli, že mohou být naše peníze použity k uplácení rozhodčích, jak říkáte, pochopitelně bychom do toho nešli,“ reagoval Štáfek pro iDNES Premium.

Náčelníku, poslušně hlásím Jak se sudí zpovídali Berbrovi

Sudí za Berbrových časů naslouchali příkazům shora. Jestli je skutečně plnili, to by museli prozradit sami. Rozhodně však mocnému místopředsedovi asociace, „Náčelníkovi“, který ovšem na rozhodčí neměl žádný mandát, své výkony poslušně hlásili i s detaily.

Ve spisech se objevuje třeba jméno Ondřeje Ginzela, který na podzim řídil šest ligových zápasů jako hlavní arbitr. Berbra se v telefonátech například ptá, jaký podal výkon.

Propíraní sudí přistupují maximálně na rozhovory mimo záznam a dušují se, že se nedobrovolně stali součástí systému.