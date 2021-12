Fousek podpořil Příhodu: Buďme trpěliví, mezi rozhodčími vidím potenciál

„Etická komise intenzivně jedná. Obnovila původně zastavená řízení a vede i řízení nová. Je na místě respektovat veškerá její rozhodnutí,“ zdůraznil Fousek.

Reakce Fevoluce Fotbalová evoluce žádá vedení FAČR, aby: se zasadilo o pozastavení členství ve FAČR všech podezřelých osob z odposlechů

okamžitě řešilo personální otázky, které měly být řešeny již bezprostředně po VH FAČR v červnu 2021

okamžitě řešilo ztrátu důvěry některých zaměstnanců a volených představitelů Zároveň vyzývá všechny aktéry, zapojené v odposleších, aby ze svého jednání, které dlouhodobě poškozoval a poškozuje český fotbal, vyvodili osobní zodpovědnost.

S novináři krátce hovořil během středečního setkání s členy komise rozhodčích. Té se patrně dotknou další verdikty etického orgánu: už příští úterý má vynést tresty pro sudí, kteří figurují v odposleších.

„U rozhodčích platí totéž jako u funkcionářů, budeme respektovat právo na odvolání, ale v momentě, kdy etická komise předá komisi rozhodčích jména těch, kteří se provinili, bude proces jednoznačný,“ řekl Fousek, než pojmenoval problémy, které z jeho pohledu čeští sudí mají.

Jaké to jsou?

Kvantitativní, kvalitativní a morální. Nechci mluvit o tom, jak to vypadalo před našim nástupem. Věci objevující se v odposleších ukazují, v jakém stavu to v žádném případně být nesmí. Rozhodcovství jsme od začátku považovali za jednu ze zásadních oblastí, kde chceme přistoupit ke změnám.

Po půlroce fungování nové komise už můžete hodnotit.

Chtěli jsme reformovat, jak se rozhodčí budou řídit. Institucionalizovali jsme komisi, která má jinou strukturu než dřív. Je profesionální, v rámci možností oprostěna od vlivu klubů, od vlivu ligy i asociace. Chceme ji dát dostatečný čas pro práci.

Jinými slovy: má vaši důvěru?

Jednoznačně. Jsem rád, že jmenování Radka Příhody bylo jak na výkonném výboru fotbalové asociace, tak na grémiu Ligové fotbalové asociace jednomyslné. Podpora rozhodčích z naší strany je konstantní, trvalá a silná a chci zdůraznit i nutnost kontinuální práce a koncepce. Ze zkušenosti ze zahraničí vím, že některé změny málokdy trvají méně než dva roky.

Šéf českých rozhodčích Radek Příhoda během prosincového setkání s novináři v sídle fotbalové asociace v Praze na Strahově. Šéf českých rozhodčích Radek Příhoda a jeho kolega z komise Libor Kovařík během prosincového setkání s novináři v sídle fotbalové asociace v Praze na Strahově.

Co máte na mysli?

Komise má na rozdíl od minulosti celou řadu úkolů: není to jen první a druhá liga, ale chceme, aby měla přesah i do nižších soutěží. Aby se věnovala náborů nových sudí, kterých je nedostatek, ženskému fotbalu, metodice i dalším záležitostem. To nejde zvládnout přes noc.

Nejsledovanější však zůstávají výkony sudích v první lize. Jste s nimi spokojený?

Nechci se úplně pouštět do hodnocení jednotlivých zápasů, ale obecně: vstupovali jsme do toho v létě s nějakou konstelací, kdy celá řada rozhodčích neměla potřebné zkušenosti. I poslední utkání Baníku se Slavií, které zvládl mladý sudí, o němž možná někteří pochybovali, však ukázalo, že potenciál tady je.