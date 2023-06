V Karviné možné posily teprve vyhlížejí. Kouč cílí hlavně na vysoké hráče

Mám zájem zůstat, říká Bartl na startu přípravy Ještě to není definitivní, ale zkušený fotbalový záložník Daniel Bartl by měl v Karviné po návratu mezi elitu pokračovat. „Ústně jsme dohodnuti. Mluvil jsem s trenérem, s panem Vlkem (sportovním manažerem). Chtějí, abych zůstal. Příští týden si nás, co nám končí smlouva, budou volat. Doufám, že se domluvíme. Mám zájem zůstat,“ řekl Bartl, který se předminulou, ještě prvoligovou sezonu, potýkal se zraněními. „Teď už jsem byl celou sezonu v pořádku. Zaťukám. Věřím, že mi zdraví ještě rok nebo dva vydrží.“ Neříkal jste si, koho nového v kabině na začátku přípravy uvidíte, a zatím nic?

Věděl jsem víceméně, kdo tu bude, kdo ne. Papa (Papadopulos) skončil, Žiďa (Žídek) je do pondělka na dovolené. Jinak jsme všichni. Zatím ale nedorazila žádná posila.

O nějakých jsem slyšel, ale jen tak v kuloárech. Určitě někdo přijde. Každý ví, že první liga je něco jiného. Kádr musíme doplnit. Prozradíte, jaká jména jste v kuloárech zaslechl?

Kuzma (Kuzmanović), Laštůvka, Kozák... Ale v klubu mi říkali, že to není pravda. Zatím to jsou jen domněnky. Hlavní je, aby noví hráči byli lepší než my, co tady jsme. Na kterých postech musíte nejvíce posílit?

Do každé řady bychom potřebovali jednoho dva hráče. To je na vedení, pracují. Uvítal byste příchod Nemanji Kuzmanoviće z Baníku?

Znám ho osobně, jsme kamarádi. V kabině i na hřišti by nám pomohl. Nesnažil jste se přemluvit útočníka Papadopulose, aby si kariéru v první lize ještě prodloužil?

Chtěl už loni končit. Tehdy jsem ho trošku přemlouval, ať zkusí postoupit a loučí se úspěchem. To se povedlo. Má ale problémy s kolenem. Údajně dostal nabídku pracovat v karvinském klubu. Co kdyby vám šéfoval?

Bral bych ho! Byl by dobrý šéf. Nějakou nabídku v sezoně dostal, aby byl spojka mezi kabinou a trenéry, ale teď si hlavně chce odpočinout od fotbalu. Za celou kariéru si to zaslouží.