Bederka: Karvinou mohu doporučit. Klub je nastavený dobře, kabina zdravá

Odchovanec České Skalice prošel Náchodem, rezervou Sparty Praha, Pardubicemi, Hradcem Králové, Českými Budějovicemi, Bohemians Praha 1905 a Táborskem.

Do první ligy, v níž odehrál 80 zápasů, se Bederka vrací po více než roce. Naposledy v ní nastoupil loni v květnu za Bohemians proti Pardubicím. „To jsme hráli o bytí do posledního kola, i baráž s Opavou, ale do té jsem už nezasáhl,“ uvedl.

Co říkáte tomu, že letos se mužstvo Bohemians probojovalo do evropských pohárů?

Asi jako všichni – je to pro mě velké překvapení. Ale poskládali dobrý tým, všechno si sedlo, měli dobrého gólmana – Jedlička byl jistota. Teď se uvidí, jak posílí a doplní kádr. Přeju jim, aby uspěli. Zaslouží si to.

A vy s Karvinou?

My teď musíme hlavně kvalitně potrénovat a navázat na práci z minulé sezony. Jsem tady od ledna, ale co jsem poznal, tak klub je nastavený dobře. Zdravá je kabina i zdejší prostředí. V tom je třeba pokračovat.

Určitě ale budete muset kádr doplnit.

Asi ano, nějaká místa bude potřeba rozšířit. Ale tým sílu má. Hráli jsme celou dobu o postup. Bylo to náročné. Stmelilo a zocelilo nás to. Každopádně ze začátku, než si uděláme nějaké jméno nebo získáme respekt, budeme v roli outsidera.

Dokážete využít postupovou euforii?

Říká se, že tým se první sezonu po postupu veze na vlně. Uvidíme. Nebude to lehké, liga je o něčem jiném. Ale kéž by tomu tak bylo.

Berete karvinské angažmá jako restart své kariéry?

Tak to necítím. V Bohemce jsem skončil, protože jsem chtěl změnit prostředí. Bylo to mé rozhodnutí. Úplně to nevyšlo, jak jsem si představoval. To je fotbal, jsem za to i rád. Rád poznávám nové věci. I měním prostředí. Nedokážu si představit, že bych někde hrál patnáct let jako například Pepa Jindřišek (záložník, který je v Bohemians Praha 1905 od roku 2009).

Moc hráčů z klubů v Čechách se však do Karviné nehrne...

Jsem z východních Čech. Slyšel jsem to. Také jsem měl... ne přímo předsudky, ale strach z toho, že to mám daleko od rodiny. Mám dceru, které je rok a půl, babičky jsou daleko. Ale za ten půlrok tady jsem spokojený, překvapený. Čekal jsem, že si v Karviné budu zvykat daleko hůř. Ale neobjevila se žádná překážka. Přece jen nejsem od domova tisíc kilometrů.

Slávistický kapitán Stanislav Tecl během utkání proti Bohemians. Brání ho Jiří Bederka (vpravo)

Takže případným posilám z Čech Karvinou doporučíte?

Rozhodně ano.

Na co byste je nalákal?

Na chod klubu a kabinu. Ta je super, takovou zdravou jsem ještě nezažil. Fakt cítím, že táhneme za jeden provaz. K tomu je tady krásný stadion, dobrá atmosféra.

A co zdejší nářečí?

S tím jsem problém neměl. To si mě spíše dobírali kluci, že mám pražský přízvuk. Ale v pohodě. Je to sranda.